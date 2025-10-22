Петербуржец потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации

"У нас есть Антон Владимирович Сидорец, который направил иск сначала в Петроградский суд, а когда Петроградский суд иск ему вернул, направил в Смольнинский. Требует Сидорец 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и СМИ за то, что они рассказали, как он нарушает ПДД", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале .

"Инспектор представился, но Антон Владимирович не запомнил ФИО, так как находился в недоумении о причине остановки. Действительно, подумаешь, на встречку выехал, да по пешеходному переходу. Как добропорядочный гражданин, Сидорец поехал на составление протокола. Далее Сидорец на камеру извинился за нарушение ПДД. Через некоторое время Сидорец увидел себя в СМИ и пабликах в интернете. Обиделся Антон Владимирович и требовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, все удалить и 5 миллионов рублей ему заплатить", - пояснила глава судебной пресс-службы.