Петербуржец потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации - РИА Новости, 22.10.2025
22:51 22.10.2025 (обновлено: 22:52 22.10.2025)
Петербуржец потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации
Петербуржец потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербург
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Петербуржец потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Пять миллионов рублей хочет потребовать петербуржец через суд за публикацию видео с его извинениями за нарушение правил дорожного движения, записанного сотрудниками полиции, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"У нас есть Антон Владимирович Сидорец, который направил иск сначала в Петроградский суд, а когда Петроградский суд иск ему вернул, направил в Смольнинский. Требует Сидорец 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и СМИ за то, что они рассказали, как он нарушает ПДД", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.

По ее словам, в иске петербуржец указал, что утром 23 мая 2025 года его остановил инспектор.
"Инспектор представился, но Антон Владимирович не запомнил ФИО, так как находился в недоумении о причине остановки. Действительно, подумаешь, на встречку выехал, да по пешеходному переходу. Как добропорядочный гражданин, Сидорец поехал на составление протокола. Далее Сидорец на камеру извинился за нарушение ПДД. Через некоторое время Сидорец увидел себя в СМИ и пабликах в интернете. Обиделся Антон Владимирович и требовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, все удалить и 5 миллионов рублей ему заплатить", - пояснила глава судебной пресс-службы.
Также Лебедева добавила, что Смольнинский районный суд тоже отказал Сидорцу в принятии заявления к производству.
