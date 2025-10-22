https://ria.ru/20251022/peterburzhets-2049947165.html
Петербуржец потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации
Пять миллионов рублей хочет потребовать петербуржец через суд за публикацию видео с его извинениями за нарушение правил дорожного движения, записанного... РИА Новости, 22.10.2025
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Пять миллионов рублей хочет потребовать петербуржец через суд за публикацию видео с его извинениями за нарушение правил дорожного движения, записанного сотрудниками полиции, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"У нас есть Антон Владимирович Сидорец, который направил иск сначала в Петроградский суд, а когда Петроградский суд иск ему вернул, направил в Смольнинский. Требует Сидорец 5 миллионов рублей компенсации морального вреда с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и СМИ за то, что они рассказали, как он нарушает ПДД", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале.
По ее словам, в иске петербуржец указал, что утром 23 мая 2025 года его остановил инспектор.
"Инспектор представился, но Антон Владимирович не запомнил ФИО, так как находился в недоумении о причине остановки. Действительно, подумаешь, на встречку выехал, да по пешеходному переходу. Как добропорядочный гражданин, Сидорец поехал на составление протокола. Далее Сидорец на камеру извинился за нарушение ПДД. Через некоторое время Сидорец увидел себя в СМИ и пабликах в интернете. Обиделся Антон Владимирович и требовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, все удалить и 5 миллионов рублей ему заплатить", - пояснила глава судебной пресс-службы.
Также Лебедева добавила, что Смольнинский районный суд тоже отказал Сидорцу в принятии заявления к производству.