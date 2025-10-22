Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 22.10.2025 (обновлено: 19:04 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/peterburg-2049920771.html
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа - РИА Новости, 22.10.2025
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа
Доставщик в Петербурге попытался скрыться от Госавтоинспекции на территории Эрмитажа, но был задержан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:59:00+03:00
2025-10-22T19:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049921261_0:59:902:566_1920x0_80_0_0_31f481e932493816e94391c76c11b6a4.jpg
https://ria.ru/20251022/dtp-2049850730.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049921261_0:0:903:678_1920x0_80_0_0_1afe6af5a687b3d312b590e780e81de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Государственный Эрмитаж
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа

В Петербурге задержали курьера при попытке скрыться от ГАИ в Эрмитаже

© Фото : Росгвардия. Северо-Западный округ/Telegram21-летний уроженец Перми задержан за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной
21-летний уроженец Перми задержан за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Росгвардия. Северо-Западный округ/Telegram
21-летний уроженец Перми задержан за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Доставщик в Петербурге попытался скрыться от Госавтоинспекции на территории Эрмитажа, но был задержан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу.
"Двадцатиоднолетний уроженец Перми был замечен сотрудниками ДПС за нарушением правил дорожного движения на Дворцовой набережной. Он попытался скрыться от преследовавших его полицейских, свернув в служебный проезд на территорию музейного комплекса", - сообщает пресс-служба.
Находившиеся на ближайшем посту сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали нарушителя.
ДТП в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В историческом центре Петербурга произошло массовое ДТП
Вчера, 14:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала