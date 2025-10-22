https://ria.ru/20251022/peterburg-2049920771.html
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа - РИА Новости, 22.10.2025
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа
Доставщик в Петербурге попытался скрыться от Госавтоинспекции на территории Эрмитажа, но был задержан, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:59:00+03:00
2025-10-22T18:59:00+03:00
2025-10-22T19:04:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственный эрмитаж
санкт-петербург
В Петербурге курьер пытался скрыться от полиции на территории Эрмитажа
В Петербурге задержали курьера при попытке скрыться от ГАИ в Эрмитаже