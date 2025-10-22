Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 22.10.2025
12:12 22.10.2025 (обновлено: 12:26 22.10.2025)
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа
Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о встрече РИА Новости, 22.10.2025
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
москва
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа

Песков: пауза в встрече Путина и Трампа требует вмешательства на высшем уровне

© AP Photo / Jorge Silva, pool Владимир Путин и Дональд Трамп
 Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита Россия — США в Будапеште
дополняется ...
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампМосква
 
 
