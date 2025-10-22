https://ria.ru/20251022/peskov-2049802752.html
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа
Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о встрече РИА Новости, 22.10.2025
Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа
Песков: пауза в встрече Путина и Трампа требует вмешательства на высшем уровне