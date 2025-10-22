Песков рассказал о паузе в организации встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но оно должно быть подготовлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.