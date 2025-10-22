Рейтинг@Mail.ru
03:57 22.10.2025 (обновлено: 04:02 22.10.2025)
Онищенко заявил о необходимости ревакцинации взрослых от кори
Онищенко заявил о необходимости ревакцинации взрослых от кори

Онищенко: ревакцинироваться от кори нужно не только детям, но и взрослым

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Корь прекратила быть полностью детской инфекцией, необходима ревакцинация взрослого населения, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее химический факультет Московского государственного университета перевели на дистанционное обучение из-за случая кори. Позже в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве сообщали, что ведомство провело эпидрасследование, в учебном заведении был определен круг контактных лиц - их более 1,8 тысячи.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Онищенко оценил возможность перевода школьников на индивидуальное обучение
16 октября, 03:11
"Корьевая вакцина, которой мы продолжаем прививать, штамм L-16, Ленинград-16, поскольку это искусственный иммунитет, вакцинный, а не естественный после заболевания, она дает иммунитет примерно на 10 лет. У нас есть дыры в этом иммунитете. Корь прекратила быть полностью детской инфекцией, появилась потребность ревакцинации взрослого населения", - рассказал Онищенко.
Он добавил, что раньше Россия была передовиком вакцинации от кори, поэтому сейчас необходима работа с населением по агитации, в стране есть хорошая отечественная вакцина.
"Мы в прошлом году много говорили: тысяча случаев, 10 тысяч заболевших, в любом случае - это спорадическая заболеваемость. Когда не было вакцинации, там болели миллионами. Поэтому нужно привить и все, занять более жесткую позицию в плане ревакцинации, и тогда мы вернемся к стране, элиминировавшей корь", - добавил он.
Говоря о ситуации с выявленным случаем заболевания корью, академик отметил необходимость учета данных о прививках в личном кабинете ученика, что поможет оперативнее выявлять студентов с иммунитетом.
"Если бы это было вот в его как бы личном кабинете, то, наверное, мы бы сделали так: кто привитой, мы допускаем на занятия, а кто не привитой - мы их ревакцинируем. Но даже если мы их ревакцинируем, то после вакцины там 7-10 дней надо, чтобы выработался иммунитет. Но поскольку это ревакцинация, может быть чуть меньше", - пояснил академик.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Онищенко рассказал, как защититься от гриппа
19 сентября, 02:38
 
