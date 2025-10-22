Онищенко заявил о необходимости ревакцинации взрослых от кори

"Мы в прошлом году много говорили: тысяча случаев, 10 тысяч заболевших, в любом случае - это спорадическая заболеваемость. Когда не было вакцинации, там болели миллионами. Поэтому нужно привить и все, занять более жесткую позицию в плане ревакцинации, и тогда мы вернемся к стране, элиминировавшей корь", - добавил он.

"Если бы это было вот в его как бы личном кабинете, то, наверное, мы бы сделали так: кто привитой, мы допускаем на занятия, а кто не привитой - мы их ревакцинируем. Но даже если мы их ревакцинируем, то после вакцины там 7-10 дней надо, чтобы выработался иммунитет. Но поскольку это ревакцинация, может быть чуть меньше", - пояснил академик.