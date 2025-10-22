Во Франции появились фейковые объявления с украденными из Лувра украшениями

ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Фейковые объявления о продаже украденных из Лувра украшений появились на французской версии интернет-сервиса для размещения объявлений Vinted, убедился корреспондент РИА Новости.

На платформе можно найти несколько предложений с украденными драгоценностями из французского музея, как например, предложение по продаже изумрудной парюры императрицы Марии-Луизы, за которую продавец хочет 30 тысяч евро. Есть также и фейковое предложение на испанском языке о продаже короны императрицы Евгении де Монтихо, которая в действительности уже была найдена с повреждениями и возвращена в музей.

Кроме того, на фоне кражи выставляется на продажу и то, что не значится среди пропавшего: серьги, браслеты и другие нательные украшения.

Продавцы в описании товара иронизируют над ситуацией с ограблением Лувра. "Украдено из Лувра в 9.00", "Нашел у своей собаки", "Нашел на земле", "Нашел в своей мусорной корзине" - подобные фразы можно там прочитать.

В качестве бренда пользователи указывают "Наполеон" или ручная работа.

С сайта опубликованные объявления активно удаляются.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.