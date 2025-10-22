Украсть из музея сейчас проще, чем из ювелирного магазина, считает эксперт

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украсть из музея сейчас проще, чем из известного ювелирного магазина, заявил известный нидерландский следователь по преступлениям в сфере искусства Артур Бранд, комментируя недавнюю скандальную кражу из парижского музея Лувр и назвав произошедшее "ограблением десятилетия".

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши.

"Украсть из музея, должно быть, проще, чем, например, из известного ювелирного магазина в Монако", - сказал Бранд в интервью испанской газете Pais.

Вместе с тем эксперт признал, что защитить большой музей очень сложно, потому что при всех возможностях "музей также должен думать о публике и обеспечить ей возможность спокойно созерцать работы".

По мнению Бранда, в ограблении Лувра участвовали профессионалы, которые рассчитали все до мельчайших деталей и несколько раз посещали здание, чтобы оценить время, необходимое, чтобы не быть задержанными полицией. Теперь, как подчеркнул следователь, правоохранительным органам предстоит проанализировать видеозаписи с камер видеонаблюдения, "чтобы попытаться найти посетителей, которых больше волновала окружающая обстановка, чем выставленные драгоценности".

По словам Бранда, грабители могут разобрать украшения на части, переплавить золото и серебро, огранить самые крупные бриллианты и затем попытаться продать их даже на легальном рынке. Он не исключил, что украденное может оказаться в Европе или, возможно, в Азии и таких местах, как Дубай , "где задают меньше вопросов".

Эксперт также указал, что то, как прошли подготовка и позднее само ограбление, напоминает показанное в фильме "Одиннадцать друзей Оушена".

Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как уточнила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении "не является приоритетной".

Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.