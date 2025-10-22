Рейтинг@Mail.ru
Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:50 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/milyaev-2049916426.html
Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде
Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде - РИА Новости, 22.10.2025
Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выступил на "часе субъекта РФ" в рамках пленарного заседания Совета Федерации, он рассказал о социально-экономическом РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T18:50:00+03:00
2025-10-22T18:50:00+03:00
тульская область
тульская область
россия
тула
дмитрий миляев
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049916276_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1ff020acfc6d543207fbf641817de43d.jpg
https://ria.ru/20251021/razvitie-2049696190.html
https://ria.ru/20251021/forum-2049700982.html
тульская область
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049916276_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a628b4c296ee3a2d12a5e1aa5318b14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, россия, тула, дмитрий миляев, валентина матвиенко, совет федерации рф
Тульская область, Тульская область, Россия, Тула, Дмитрий Миляев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде

Глава Тульской области Миляев выступил на "часе субъекта" в Совфеде

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выступил на "часе субъекта РФ" в рамках пленарного заседания Совета Федерации, он рассказал о социально-экономическом положении региона и перспективах его развития, сообщает пресс-служба облправительства.
Миляев отметил, что все успехи и достижения, ресурсы и проекты региона нацелены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья. По словам губернатора, социальная политика в регионе направлена на удовлетворение запросов и потребностей общества, ориентирована на создание условий для рождения детей, поддержку родителей, заботу о старшем поколении.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Экономическое развитие Тульской области обсудили в Совете Федерации
21 октября, 20:01
Так, социальный пакет насчитывает более 50 региональных мер поддержки семей с детьми. За девять месяцев этого года ими воспользовались свыше 67 тысяч семей.
Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Для них в регионе приняты 74 меры социальной поддержки. Участникам СВО доступны различные выплаты, социальная, психологическая, правовая помощь. Их вовлекают в культурную жизнь региона, также для них организуют экскурсии.
"Увеличение объемов производства, реализация масштабных инвестиционных проектов, рабочие места с высокой заработной платой – все это база для создания качественно новых стандартов жизни в Тульской области", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор региона рассказал о планах по реализации ряда значимых для региона капиталоемких проектов. В их числе – реконструкция Калужского шоссе в Туле. Оно обеспечивает транспортную доступность к ряду крупных микрорайонов и новому онкологическому центру. Прилегающая территория обладает высоким градостроительным потенциалом. Кроме того, это один из въездов в региональную столицу. Низкая пропускная способность делает его комплексную реконструкцию крайне актуальной, подчеркнул Миляев. Проектно-сметная документация уже готова.
Миляев обратил внимание сенаторов на состояние больницы скорой помощи в Туле. Он отметил, что в столице региона необходимо построить новую больницу скорой медицинской помощи с единым хирургическим корпусом. Разработка проектно-сметной документации будет завершена летом 2026 года. Губернатор региона попросил сенаторов поддержать инициативу по включению строительства новой больницы скорой помощи в Туле в государственную программу "Развитие здравоохранения Российской Федерации".
По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которые приводятся на сайте верхней палаты парламента, регион стабильно развивает и экономику, и социальную сферу.
"У Тульской области, одного из старейших промышленных, культурных центров России, со славной многовековой историей есть для этого все возможности", – сказала Матвиенко.
Помимо этого, Миляев подвел итоги Дней Тульской области в Совете Федерации.
"Практически все инициативы, с которыми мы выступили, это касается системы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры были поддержаны профильными комитетами", – заявил глава региона.
Губернатор поблагодарил Матвиенко за погруженность в проблематику Тульской области и задачи, которые стоят перед регионом.
Также в этот день спикер Совета Федерации провела встречу с руководством Тульской области. Матвиенко обсудила с Миляевым и председателем областной думы Андреем Дубровским перспективы социально-экономического развития региона.
После встречи они посетили стенд Тульской области. На выставке показали потенциал и достижения Тульской области. Важное место на стенде заняли фотографии и картины участников СВО. В частности, на экспозиции представлены мольберты с фотографиями ветеранов СВО, освоивших новое направление деятельности в рамках проекта "Герой 71".
Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Туле. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области
21 октября, 20:29
 
Тульская областьТульская областьРоссияТулаДмитрий МиляевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала