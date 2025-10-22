Миляев рассказал о развитии Тульской области на "часе субъекта" в Совфеде

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выступил на "часе субъекта РФ" в рамках пленарного заседания Совета Федерации, он рассказал о социально-экономическом положении региона и перспективах его развития, сообщает пресс-служба облправительства.

Миляев отметил, что все успехи и достижения, ресурсы и проекты региона нацелены на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья. По словам губернатора, социальная политика в регионе направлена на удовлетворение запросов и потребностей общества, ориентирована на создание условий для рождения детей, поддержку родителей, заботу о старшем поколении.

Так, социальный пакет насчитывает более 50 региональных мер поддержки семей с детьми. За девять месяцев этого года ими воспользовались свыше 67 тысяч семей.

Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Для них в регионе приняты 74 меры социальной поддержки. Участникам СВО доступны различные выплаты, социальная, психологическая, правовая помощь. Их вовлекают в культурную жизнь региона, также для них организуют экскурсии.

"Увеличение объемов производства, реализация масштабных инвестиционных проектов, рабочие места с высокой заработной платой – все это база для создания качественно новых стандартов жизни в Тульской области", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба.

Губернатор региона рассказал о планах по реализации ряда значимых для региона капиталоемких проектов. В их числе – реконструкция Калужского шоссе в Туле. Оно обеспечивает транспортную доступность к ряду крупных микрорайонов и новому онкологическому центру. Прилегающая территория обладает высоким градостроительным потенциалом. Кроме того, это один из въездов в региональную столицу. Низкая пропускная способность делает его комплексную реконструкцию крайне актуальной, подчеркнул Миляев. Проектно-сметная документация уже готова.

Миляев обратил внимание сенаторов на состояние больницы скорой помощи в Туле. Он отметил, что в столице региона необходимо построить новую больницу скорой медицинской помощи с единым хирургическим корпусом. Разработка проектно-сметной документации будет завершена летом 2026 года. Губернатор региона попросил сенаторов поддержать инициативу по включению строительства новой больницы скорой помощи в Туле в государственную программу "Развитие здравоохранения Российской Федерации".

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которые приводятся на сайте верхней палаты парламента, регион стабильно развивает и экономику, и социальную сферу.

"У Тульской области, одного из старейших промышленных, культурных центров России, со славной многовековой историей есть для этого все возможности", – сказала Матвиенко.

Помимо этого, Миляев подвел итоги Дней Тульской области в Совете Федерации.

"Практически все инициативы, с которыми мы выступили, это касается системы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры были поддержаны профильными комитетами", – заявил глава региона.

Губернатор поблагодарил Матвиенко за погруженность в проблематику Тульской области и задачи, которые стоят перед регионом.

Также в этот день спикер Совета Федерации провела встречу с руководством Тульской области. Матвиенко обсудила с Миляевым и председателем областной думы Андреем Дубровским перспективы социально-экономического развития региона.