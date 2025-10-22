МИД назвал Казахстан другом и стратегическим партнером России

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Казахстан выступает другом, ближайшим союзником и стратегическим партнером России, стороны активно развивают двусторонние связи, заявили в среду в МИД РФ.
“Казахстан – друг, ближайший союзник и стратегический партнер России. Отношения между двумя странами динамично развиваются. Руководство Казахстана лично последовательно поддерживает курс на углубление двусторонних связей”, - сказано в заявлении министерства по случаю визита в Россию главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева.
Как отметили в министерстве, визит главы внешнеполитического ведомства Казахстана проходит на фоне подготовки к визиту президента этой страны Касым-Жомарта Токаева 12 ноября. В МИД РФ напомнили, что между двумя государствами налажены обширные связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных областях. Стороны также активно развивают взаимодействие на международных площадках.
“Россия высоко ценит уровень взаимодействия с казахстанской стороной в рамках ЕАЭС, который продвигает исключительно позитивную и неконфронтационную повестку. В отличие от “коллективного Запада” выстраивает торгово-экономические отношения без использования политически мотивированных санкций и попрания базовых принципов международного права”, - отмечается в заявлении.