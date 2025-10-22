Рейтинг@Mail.ru
МЭР и Минтруд готовы рассмотреть проект исключения астрологов из ОКВЭД
01:48 22.10.2025
МЭР и Минтруд готовы рассмотреть проект исключения астрологов из ОКВЭД
россия
МЭР и Минтруд готовы рассмотреть проект исключения астрологов из ОКВЭД

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) при условии, что соответствующий проект будет разработан Минкультуры РФ, следует из ответа ведомств, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) 12 сентября направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД. Она отмечала, что в последнее время в РФ наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан. По ее мнению, подобное воздействие ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии.
Астрология - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности
12 сентября, 22:46
"Минэкономразвития России в свою очередь сообщает о готовности рассмотреть проект изменений в ОКВЭД 2 в части исключения деятельности астрологов и медиумов, разработанный Минкультуры России, при его поступлении в установленном порядке, и обеспечить организацию работы по согласованию указанного проекта изменений с федеральными органами исполнительной власти и подготовке указанного проекта изменений для его последующего принятия Росстандартом", - сказано в ответе замминистра экономического развития РФ Михаила Каминского.
В свою очередь Минтруд РФ сообщает, что в пределах своей компетенции не видит негативных правовых последствий при исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и "готов рассмотреть соответствующий проект изменений", следует из ответа замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина.
При это ведомство отметило, что в настоящее время в общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) отсутствует описание занятий астрологов и медиумов. Кроме того, в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) также отсутствуют позиции астрологов и медиумов. Помимо этого, их описание отсутствует в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и профессиональных стандартах.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В Госдуме призвали СМИ не транслировать предсказания астрологов и гадалок
2 января, 02:47
 
