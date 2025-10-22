МЭР и Минтруд готовы рассмотреть проект исключения астрологов из ОКВЭД

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минэкономразвития РФ и Минтруд РФ готовы рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) при условии, что соответствующий проект будет разработан Минкультуры РФ, следует из ответа ведомств, документы имеются в распоряжении РИА Новости.

При это ведомство отметило, что в настоящее время в общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ) отсутствует описание занятий астрологов и медиумов. Кроме того, в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) также отсутствуют позиции астрологов и медиумов. Помимо этого, их описание отсутствует в едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС) и профессиональных стандартах.