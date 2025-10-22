Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.10.2025
18:55 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/melitopol-2049919789.html
В Мелитополе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны
В Мелитополе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны
В Мелитополе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Перезахоронение останков солдат Великой Отечественной войны прошло на мемориальном комплексе "Линия Вотан" в Запорожской области ко Дню освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости.
На мемориальном комплексе "Линия Вотан" Запорожской области прошло перезахоронение останков пятерых воинов Великой Отечественной войны. В качестве приглашенных гостей были представители администрации Мелитополя и правительства Запорожской области, участники специальной военной операции, а также представители силовых ведомств и духовенства.
"Дорогие друзья, уважаемые мелитопольцы, сегодня в этот день мы собрались здесь, чтобы предать земле 10 неизвестных бойцов. Прошло 82 года с момента освобождения Мелитополя. Имен их (бойцов - ред.), к сожалению, мы не знаем, но мы обязаны воздать им последние почести и предать земле как воинов, как наших защитников", - сказал в своей речи директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Запорожской области Александр Данилов.
Он добавил, Мелитополь и на сегодня остается ключевым узлом дорог и центром территории Запорожской области. Как тогда, так и сейчас его значение было огромнейшее с военной и политической точки зрения, и в то время немецко-фашистские захватчики бросали все силы для того, чтобы выбить из Мелитополя бойцов Красной армии, отметил Данилов.
"Двадцать третье октября - это священная дата для каждого жителя города Мелитополя, а также для тех людей, которые сюда приехали, чтобы создавать спокойную жизнь… Войска Красной армии совершили бессмертный подвиг, освободив Мелитополь от немецко-фашистских оккупантов… Каждый боец, который защищал нашу родину и нас с вами, должен быть предан земле и ему должны отдать почести", - сказал в своей речи руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области Александр Царакаев.
Мелитополь был оккупирован германскими войсками 6 октября 1941 года, освобожден 23 октября 1943 года в ходе Мелитопольской наступательной операции силами Южного (с 20 октября 1943 года 4-го Украинского) фронта. Цель операции состояла в разгроме группировки немецко-фашистских войск, оборонявшей рубеж реки Молочной, освобождении Северной Таврии и выходе к низовьям Днепра.
