В Мелитополе перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Перезахоронение останков солдат Великой Отечественной войны прошло на мемориальном комплексе "Линия Вотан" в Запорожской области ко Дню освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости.

На мемориальном комплексе "Линия Вотан" Запорожской области прошло перезахоронение останков пятерых воинов Великой Отечественной войны. В качестве приглашенных гостей были представители администрации Мелитополя и правительства Запорожской области, участники специальной военной операции, а также представители силовых ведомств и духовенства.

"Дорогие друзья, уважаемые мелитопольцы, сегодня в этот день мы собрались здесь, чтобы предать земле 10 неизвестных бойцов. Прошло 82 года с момента освобождения Мелитополя. Имен их (бойцов - ред.), к сожалению, мы не знаем, но мы обязаны воздать им последние почести и предать земле как воинов, как наших защитников", - сказал в своей речи директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Запорожской области Александр Данилов.

Он добавил, Мелитополь и на сегодня остается ключевым узлом дорог и центром территории Запорожской области. Как тогда, так и сейчас его значение было огромнейшее с военной и политической точки зрения, и в то время немецко-фашистские захватчики бросали все силы для того, чтобы выбить из Мелитополя бойцов Красной армии, отметил Данилов.

"Двадцать третье октября - это священная дата для каждого жителя города Мелитополя, а также для тех людей, которые сюда приехали, чтобы создавать спокойную жизнь… Войска Красной армии совершили бессмертный подвиг, освободив Мелитополь от немецко-фашистских оккупантов… Каждый боец, который защищал нашу родину и нас с вами, должен быть предан земле и ему должны отдать почести", - сказал в своей речи руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области Александр Царакаев.