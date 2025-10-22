"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи

ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Активисты общероссийского общественного движения "Народный фронт" доставили тонну питьевой воды жителям Красного Луча, пострадавшего от засухи в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в республике Анна Еременко.

"В условиях продолжающейся гидрологической засухи, вызвавшей обмеление Елизаветовского водохранилища — основного источника водоснабжения города Красный Луч и Антрацитовского района, "Народный фронт" организовал оперативную доставку питьевой воды", - сообщила собеседница агентства.

Еременко уточнила, что всего за два дня в Красный Луч была доставлена тонна бутилированной воды, которую распределили среди социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.

"В ближайшие дни "Народный фронт" планирует отправить в Красный Луч " КамАЗ " с питьевой водой, а именно пять тонн", - добавила председатель регионального штаба.