"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи
2025-10-22T13:13:00+03:00
Активисты "Народного фронта" доставили в Красный Луч тонну питьевой воды
ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Активисты общероссийского общественного движения "Народный фронт" доставили тонну питьевой воды жителям Красного Луча, пострадавшего от засухи в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в республике Анна Еременко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник
во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
рассказал, что в регионе за весь 2024 год не прошло ни одного дождя, в 2025 году дожди проходят редко.
"В условиях продолжающейся гидрологической засухи, вызвавшей обмеление Елизаветовского водохранилища — основного источника водоснабжения города Красный Луч
и Антрацитовского района, "Народный фронт" организовал оперативную доставку питьевой воды", - сообщила собеседница агентства.
Еременко уточнила, что всего за два дня в Красный Луч была доставлена тонна бутилированной воды, которую распределили среди социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.
"В ближайшие дни "Народный фронт" планирует отправить в Красный Луч "КамАЗ
" с питьевой водой, а именно пять тонн", - добавила председатель регионального штаба.
Еременко уточнила, что по информации муниципальных предприятий, сейчас прокладывают новый трубопровод к альтернативному источнику воды, а также заменяют изношенные участки сетей, что позволит в кратчайшие сроки восстановить стабильное водоснабжение в Красном Луче и Антрацитовском районе.