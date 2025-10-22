Рейтинг@Mail.ru
"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи
22.10.2025
13:13 22.10.2025
"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи
"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи
22.10.2025
"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи
Активисты общероссийского общественного движения "Народный фронт" доставили тонну питьевой воды жителям Красного Луча, пострадавшего от засухи в Луганской Народной Республике
красный луч
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
камаз (завод)
красный луч
луганская народная республика
россия
Красный Луч, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, КамАЗ (завод)
Красный Луч, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, КамАЗ (завод)
"Народный фронт" доставил воду жителям ЛНР, пострадавшим от засухи

Активисты "Народного фронта" доставили в Красный Луч тонну питьевой воды

Доставка воды активистами общероссийского общественного движения "Народный фронт"
Доставка воды активистами общероссийского общественного движения Народный фронт - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Евгений Биятов
Доставка воды активистами общероссийского общественного движения "Народный фронт". Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Активисты общероссийского общественного движения "Народный фронт" доставили тонну питьевой воды жителям Красного Луча, пострадавшего от засухи в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости председатель регионального штаба движения в республике Анна Еременко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в регионе за весь 2024 год не прошло ни одного дождя, в 2025 году дожди проходят редко.
"В условиях продолжающейся гидрологической засухи, вызвавшей обмеление Елизаветовского водохранилища — основного источника водоснабжения города Красный Луч и Антрацитовского района, "Народный фронт" организовал оперативную доставку питьевой воды", - сообщила собеседница агентства.
Еременко уточнила, что всего за два дня в Красный Луч была доставлена тонна бутилированной воды, которую распределили среди социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.
"В ближайшие дни "Народный фронт" планирует отправить в Красный Луч "КамАЗ" с питьевой водой, а именно пять тонн", - добавила председатель регионального штаба.
Еременко уточнила, что по информации муниципальных предприятий, сейчас прокладывают новый трубопровод к альтернативному источнику воды, а также заменяют изношенные участки сетей, что позволит в кратчайшие сроки восстановить стабильное водоснабжение в Красном Луче и Антрацитовском районе.
Красный Луч, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, КамАЗ (завод)
 
 
