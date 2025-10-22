Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС новый кредит Украине под активы России

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что будет обсуждать с лидерами ЕС на саммите 23 октября свое предложение по новому кредиту Киеву под активы России, которое в Брюсселе называют "репарационным".

"Мы будем говорить об обороне, поддержке Украины и репарационном кредите", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента

Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис в Европарламенте заявил, что ЕК готова в течение ближайших недель официально внести на рассмотрение свое предложение по такому кредиту, если лидеры стран ЕС на саммите 23-24 октября согласятся двигаться по этому пути для обеспечения Украины финансированием на период 2026-2027 годы.

По его словам, предложение ЕК не предполагает конфискацию российских средств, но они станут источником гарантий нового займа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.