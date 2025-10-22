Рейтинг@Mail.ru
10:39 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/ljajeny-2049779470.html
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС новый кредит Украине под активы России
экономика
россия
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
валдис домбровскис
мария захарова
евросоюз
экономика, россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Экономика, Россия, Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Фон дер Ляйен обсудит с лидерами ЕС новый кредит Украине под активы России

Глава ЕК обсудит с лидерами ЕС новый кредит Украине под активы России 23 октября

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что будет обсуждать с лидерами ЕС на саммите 23 октября свое предложение по новому кредиту Киеву под активы России, которое в Брюсселе называют "репарационным".
"Мы будем говорить об обороне, поддержке Украины и репарационном кредите", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит
10 сентября, 11:13
Накануне еврокомиссар Валдис Домбровскис в Европарламенте заявил, что ЕК готова в течение ближайших недель официально внести на рассмотрение свое предложение по такому кредиту, если лидеры стран ЕС на саммите 23-24 октября согласятся двигаться по этому пути для обеспечения Украины финансированием на период 2026-2027 годы.
По его словам, предложение ЕК не предполагает конфискацию российских средств, но они станут источником гарантий нового займа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
У ЕС нет альтернативы использованию активов ЦБ, заявил еврокомиссар
10 октября, 16:30
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине
9 октября, 14:01
 
