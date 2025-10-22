В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил почтовое отделение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Угрожавший оружием мужчина ограбил почтовое отделение в Ленинградской области на 260 тысяч рублей, его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в здание отделения связи на улице Победы во Всеволожске зашел неизвестный мужчина с пистолетом и потребовал деньги из кассы.
«
"Прибывшие полицейские установили, что в районе 09.20 в помещение... зашел мужчина, достал предмет, похожий на пистолет, и подойдя к окну выдачи денежных средств, под угрозой применения оружия потребовал выдать ему денежные средства. Сотрудник отделения выдал ему 260 846 рублей наличными, после чего мужчина скрылся с деньгами", – рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). На розыск и задержание предполагаемого фигуранта ориентированы все наружные наряды полиции, добавили в ГУМВД.