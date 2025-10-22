В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил почтовое отделение

«

"Прибывшие полицейские установили, что в районе 09.20 в помещение... зашел мужчина, достал предмет, похожий на пистолет, и подойдя к окну выдачи денежных средств, под угрозой применения оружия потребовал выдать ему денежные средства. Сотрудник отделения выдал ему 260 846 рублей наличными, после чего мужчина скрылся с деньгами", – рассказали в полиции.