В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил почтовое отделение - РИА Новости, 22.10.2025
11:30 22.10.2025
В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил почтовое отделение
В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил почтовое отделение
Угрожавший оружием мужчина ограбил почтовое отделение в Ленинградской области на 260 тысяч рублей, его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка...
2025-10-22T11:30:00+03:00
2025-10-22T11:30:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
всеволожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
россия
ленинградская область
всеволожский район
происшествия, россия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район
В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил почтовое отделение

В Ленинградской области мужчина с оружием ограбил отделение почты на 260 тыс руб

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Угрожавший оружием мужчина ограбил почтовое отделение в Ленинградской области на 260 тысяч рублей, его ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в здание отделения связи на улице Победы во Всеволожске зашел неизвестный мужчина с пистолетом и потребовал деньги из кассы.
"Прибывшие полицейские установили, что в районе 09.20 в помещение... зашел мужчина, достал предмет, похожий на пистолет, и подойдя к окну выдачи денежных средств, под угрозой применения оружия потребовал выдать ему денежные средства. Сотрудник отделения выдал ему 260 846 рублей наличными, после чего мужчина скрылся с деньгами", – рассказали в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). На розыск и задержание предполагаемого фигуранта ориентированы все наружные наряды полиции, добавили в ГУМВД.
Сотрудница СК во время следственных действий на пищевом произдводстве. Кадр видео
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 145
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьВсеволожский район
 
 
