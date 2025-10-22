https://ria.ru/20251022/lavrov-2049825930.html
Россия и Казахстан обсуждают строительство АЭС, заявил Лавров
Россия и Казахстан обсуждают строительство АЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 22.10.2025
Россия и Казахстан обсуждают строительство АЭС, заявил Лавров
Россия и Казахстан обсуждают технические, финансовые и юридические параметры строительства атомной электростанции в республике, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:46:00+03:00
2025-10-22T13:46:00+03:00
2025-10-22T13:46:00+03:00
экономика
россия
казахстан
сергей лавров
ермек кошербаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048649879.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, казахстан, сергей лавров, ермек кошербаев
Экономика, Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Ермек Кошербаев
Россия и Казахстан обсуждают строительство АЭС, заявил Лавров
Лавров заявил об обсуждении России и Казахстана строительства АЭС