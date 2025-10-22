Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан обсуждают строительство АЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 22.10.2025
13:46 22.10.2025
Россия и Казахстан обсуждают строительство АЭС, заявил Лавров
экономика
россия
казахстан
сергей лавров
ермек кошербаев
россия
казахстан
экономика, россия, казахстан, сергей лавров, ермек кошербаев
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия и Казахстан обсуждают технические, финансовые и юридические параметры строительства атомной электростанции в республике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В настоящее время по линии профильных ведомств ведется отработка технических и финансовых параметров, а также юридических деталей", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Министр добавил, что подтвердил Кошербаеву готовность России добросовестно, в срок и полностью исполнять все свои обязательства в этой сфере.
