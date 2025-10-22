https://ria.ru/20251022/lavrov-2049806423.html
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию
Подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию идет полным ходом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.10.2025
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
сергей лавров
ермек кошербаев
казахстан, россия, касым-жомарт токаев, сергей лавров, ермек кошербаев
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Сергей Лавров, Ермек Кошербаев
