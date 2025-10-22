Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/lavrov-2049806423.html
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию - РИА Новости, 22.10.2025
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию
Подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию идет полным ходом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T12:24:00+03:00
2025-10-22T12:24:00+03:00
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
сергей лавров
ермек кошербаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047523985_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_b25cc5abc2b2bf83fdf605604d545c4e.jpg
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011265059.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047523985_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_29e6b76b677004df73c7a22a2822accd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, касым-жомарт токаев, сергей лавров, ермек кошербаев
Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Сергей Лавров, Ермек Кошербаев
Лавров рассказал о подготовке к визиту Токаева в Россию

Лавров: подготовка к визиту Токаева в Россию идет полным ходом

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию идет полным ходом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши лидеры контактируют на регулярной основе формально и неформально... Идет полным ходом подготовка к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию", - сказал Лавров на переговорах с казахским коллегой Ермеком Кошербаевым.
Он добавил, что предстоящий визит станет событием международного масштаба.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров объяснил, в чем он не согласен с президентом Казахстана
14 апреля, 23:56
 
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевСергей ЛавровЕрмек Кошербаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала