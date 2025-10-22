https://ria.ru/20251022/kndr-2049742376.html
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области - РИА Новости, 22.10.2025
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области
Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T04:33:00+03:00
2025-10-22T04:33:00+03:00
2025-10-22T05:53:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
курская область
владимир путин
георгий жуков
валерий герасимов
корейская народная армия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049742707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_558fb9adaaacede32edd72aaf26e48da.jpg
россия
кндр (северная корея)
курская область
Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Владимир Путин, Георгий Жуков, Валерий Герасимов, Корейская народная армия, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области
В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР в Курской области
СЕУЛ, 22 окт — РИА Новости. Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне, ученики школы при посольстве России в КНДР запустили фонарики от курских школьников по реке Тэдонган, сообщила дипмиссия.
Церемония спуска на воду бумажных фонариков дружбы состоялась 21 октября при участии учеников школы при посольстве России
в КНДР
. Фонарики были переданы их сверстниками из курской школы №43 имени Георгия Жукова
в знак "сердечной благодарности" к корейским воинам, принимавшим участие в освобождении Курской области
от украинских боевиков.
Как сообщило посольство, фонарики в Пхеньян
доставила первый заместитель председателя комитета Госдумы
России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, недавно посетившая КНДР в составе делегации партии "Справедливая Россия
".
"Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную", — рассказали в дипмиссии.
Учащиеся кадетских и юнармейских классов школы самостоятельно изготовили фонарики и написали на них слово "спасибо" на русском и корейском языках.
В посольстве выразили особую признательность международному отделу Центрального комитета Трудовой партии Кореи за содействие в проведении этой акции, подчеркнув, что подобные инициативы укрепляют узы братства между народами России и КНДР.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину
особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ
в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии
, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну
, всему руководству и народу этой страны.