В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области

СЕУЛ, 22 окт — РИА Новости. Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне, ученики школы при посольстве России в КНДР запустили фонарики от курских школьников по реке Тэдонган, сообщила дипмиссия.

Церемония спуска на воду бумажных фонариков дружбы состоялась 21 октября при участии учеников школы при посольстве России КНДР . Фонарики были переданы их сверстниками из курской школы №43 имени Георгия Жукова в знак "сердечной благодарности" к корейским воинам, принимавшим участие в освобождении Курской области от украинских боевиков.

Как сообщило посольство, фонарики в Пхеньян доставила первый заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, недавно посетившая КНДР в составе делегации партии " Справедливая Россия ".

"Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную", — рассказали в дипмиссии.

Учащиеся кадетских и юнармейских классов школы самостоятельно изготовили фонарики и написали на них слово "спасибо" на русском и корейском языках.