В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области
04:33 22.10.2025 (обновлено: 05:53 22.10.2025)
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области - РИА Новости, 22.10.2025
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области
Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в... РИА Новости, 22.10.2025
россия
кндр (северная корея)
курская область
владимир путин
георгий жуков
валерий герасимов
корейская народная армия
госдума рф
россия, кндр (северная корея), курская область, владимир путин, георгий жуков, валерий герасимов, корейская народная армия, госдума рф, справедливая россия
Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Владимир Путин, Георгий Жуков, Валерий Герасимов, Корейская народная армия, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Пхеньяне прошла акция в честь подвига солдат КНДР в Курской области

В Пхеньяне запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР в Курской области

© Посольство РФ в КНДРПатриотическая акция "Огонь благодарных сердец" в Пхеньяне в честь подвига солдат КНДР в Курской области
Патриотическая акция Огонь благодарных сердец в Пхеньяне в честь подвига солдат КНДР в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Посольство РФ в КНДР
Патриотическая акция "Огонь благодарных сердец" в Пхеньяне в честь подвига солдат КНДР в Курской области. Архивное фото
СЕУЛ, 22 окт — РИА Новости. Патриотическая акция под названием "Огонь благодарных сердец", посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, участвовавших в освобождении Курской области, прошла в Пхеньяне, ученики школы при посольстве России в КНДР запустили фонарики от курских школьников по реке Тэдонган, сообщила дипмиссия.
Церемония спуска на воду бумажных фонариков дружбы состоялась 21 октября при участии учеников школы при посольстве России в КНДР. Фонарики были переданы их сверстниками из курской школы №43 имени Георгия Жукова в знак "сердечной благодарности" к корейским воинам, принимавшим участие в освобождении Курской области от украинских боевиков.
Как сообщило посольство, фонарики в Пхеньян доставила первый заместитель председателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, недавно посетившая КНДР в составе делегации партии "Справедливая Россия".
"Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную", — рассказали в дипмиссии.
Учащиеся кадетских и юнармейских классов школы самостоятельно изготовили фонарики и написали на них слово "спасибо" на русском и корейском языках.
В посольстве выразили особую признательность международному отделу Центрального комитета Трудовой партии Кореи за содействие в проведении этой акции, подчеркнув, что подобные инициативы укрепляют узы братства между народами России и КНДР.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что военные КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны.
РоссияКНДР (Северная Корея)Курская областьВладимир ПутинГеоргий ЖуковВалерий ГерасимовКорейская народная армияГосдума РФСправедливая Россия
 
 
