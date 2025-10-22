У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,3

П.-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в акватории у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 21 OCT 2025 23:37:08 (камчатское время 22 октября, 11.37, мск 02.37 – ред.). Координаты: 52.4930, 159.0851. Магнитуда (Ml): 5,3", - проинформировали ученые в своем Telegram-канале.
Очаг землетрясения, по данным сейсмологов, находился в акватории Тихого океана в 71 километре от Петропавловска-Камчатского, на глубине 48,7 километра.
Предварительная оценка интенсивности землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила 4 балла по шкале MSK-64. Угроза цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.