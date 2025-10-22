Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало ключевой эпизод освобождения Ивановки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 22.10.2025 (обновлено: 17:26 22.10.2025)
Минобороны назвало ключевой эпизод освобождения Ивановки
Ключевым эпизодом в ходе освобождения Ивановки в Днепропетровской области стала переправа российских штурмовиков реку Волчья, сообщило министерство обороны РФ.
РИА Новости
2025
Новости
РИА Новости
ВС РФ пересекли реку Волчья при освобождении Ивановки в Днепропетровской области

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ключевым эпизодом в ходе освобождения Ивановки в Днепропетровской области стала переправа российских штурмовиков реку Волчья, сообщило министерство обороны РФ.
Об освобождении Ивановки МО РФ сообщило в среду.
"В ходе операции по освобождению очередного населенного пункта в Днепропетровской области для формирования буферной зоны на границе с Донецкой Народной республикой военнослужащие 228-го мотострелкового полка выбили противника из опорных пунктов, скрытых в лесном массиве, прилегающем к селу. Ключевым эпизодом боевой задачи стала переправа через реку Волчья, штурмовики обнаружили несколько обмелевших участков, пересекли водную преграду в брод и перешли к зачистке населенного пункта от боевиков ВСУ. Параллельно, операторы FPV-дронов вели работу по уничтожению ретрансляторов, пункты управления БпЛА неонацистов, и бронетехники с личным составом при подвозе подкрепления", - говорится в сообщении.
