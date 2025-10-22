https://ria.ru/20251022/ivanovka-2049900740.html
Минобороны назвало ключевой эпизод освобождения Ивановки
Ключевым эпизодом в ходе освобождения Ивановки в Днепропетровской области стала переправа российских штурмовиков реку Волчья, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:19:00+03:00
2025-10-22T17:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
днепропетровская область
Минобороны назвало ключевой эпизод освобождения Ивановки
ВС РФ пересекли реку Волчья при освобождении Ивановки в Днепропетровской области