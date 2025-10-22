Рейтинг@Mail.ru
12:48 22.10.2025
Гребенщикова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов
Гребенщикова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов
происшествия, санкт-петербург, россия, борис гребенщиков, youtube
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Борис Гребенщиков, YouTube
Гребенщикова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБорис Гребенщиков
Борис Гребенщиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей музыканта Бориса Гребенщикова* за нарушение порядка деятельности иноагентов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова* по ч. 4 ст. 19.34 (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей", - говорится в сообщении.
Как ранее отмечала пресс-служба, протокол был составлен из-за ролика Гребенщикова* в YouTube без необходимой для иноагентов плашки. По ее данным, музыкант нарушение отрицал.
*Признан в России иноагентом
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
9 октября 2024, 18:05
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияБорис ГребенщиковYouTube
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
