Гребенщикова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов
Гребенщикова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов - РИА Новости, 22.10.2025
Гребенщикова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагентов
Суд в Петербурге оштрафовал на 40 тысяч рублей музыканта Бориса Гребенщикова* за нарушение порядка деятельности иноагентов, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
борис гребенщиков
youtube
