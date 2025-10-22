https://ria.ru/20251022/gensek-2049891755.html
Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине
Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине - РИА Новости, 22.10.2025
Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в среду представит план европейцев и киевского режима по завершению... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:51:00+03:00
2025-10-22T16:51:00+03:00
2025-10-22T16:51:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
марк рютте
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164379_0:73:3381:1975_1920x0_80_0_0_d52b34861e759d0af12d8247c9290151.jpg
https://ria.ru/20251022/tramp-2049766707.html
https://ria.ru/20251021/podgotovka-2049574417.html
https://ria.ru/20251021/ssha-2049715795.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029164379_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_e3f83e425f9794ec1d3b1c4aaf6221a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, марк рютте, юрий ушаков, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Юрий Ушаков, НАТО
Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине
Рютте на встрече с Трампом представит план ЕС по урегулированию на Украине
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в среду представит план европейцев и киевского режима по завершению конфликта на Украине, подтвердил пул журналистов Белого дома.
Согласно распространенному ранее графику Трампа
, его встреча с Рютте
запланирована на 16.00 по местному времени (23.00 мск) и пройдет за закрытыми дверями.
"Рютте намерен представить президенту Трампу мирный план из 12 пунктов. План, разработанный Европой
и Украиной
, предусматривает прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта", - говорится в сообщении пресс-пула.
Отмечается, что среди пунктов плана также гарантии безопасности Украины и увеличение военной помощи Киеву
. Кроме того, упоминаются фонд восстановления Украины, путь к вступлению страны в Евросоюз и усиление экономического давления на Москву
.
Как сообщает пресс-пул со ссылкой на официального представителя НАТО
, "в условиях обострения военной напряженности" между Россией
и европейскими членами альянса Рютте намерен обсудить с Трампом вопросы поддержки Украины со стороны альянса и усилия США
по мирному урегулированию конфликта.
Подчеркивается также, что "неожиданный" визит генсека альянса станет четвертым за время работы действующей американской администрации.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что план стран Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта составлен по образцу плана Трампа по урегулированию в секторе Газа.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа. По данным агентства, план предусматривает постепенное снятие санкций с РФ.
Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о возможности новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным
, заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков
сообщил, что Москва и Вашингтон
без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште
. По словам Ушакова, столицу Венгрии
в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.