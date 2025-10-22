Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне

Рютте на встрече с Трампом представит план по Украине

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом в среду представит план европейцев и киевского режима по завершению конфликта на Украине, подтвердил пул журналистов Белого дома.

Согласно распространенному ранее графику Трампа , его встреча с Рютте запланирована на 16.00 по местному времени (23.00 мск) и пройдет за закрытыми дверями.

"Рютте намерен представить президенту Трампу мирный план из 12 пунктов. План, разработанный Европой Украиной , предусматривает прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта", - говорится в сообщении пресс-пула.

Отмечается, что среди пунктов плана также гарантии безопасности Украины и увеличение военной помощи Киеву . Кроме того, упоминаются фонд восстановления Украины, путь к вступлению страны в Евросоюз и усиление экономического давления на Москву

Как сообщает пресс-пул со ссылкой на официального представителя НАТО , "в условиях обострения военной напряженности" между Россией и европейскими членами альянса Рютте намерен обсудить с Трампом вопросы поддержки Украины со стороны альянса и усилия США по мирному урегулированию конфликта.

Подчеркивается также, что "неожиданный" визит генсека альянса станет четвертым за время работы действующей американской администрации.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что план стран Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта составлен по образцу плана Трампа по урегулированию в секторе Газа.

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа. По данным агентства, план предусматривает постепенное снятие санкций с РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп, говоря о возможности новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным , заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.