ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники
ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники - РИА Новости, 22.10.2025
ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники
В Амурской области задержали украинского агента, подозреваемого в передаче данных о движении военной техники по Транссибирской магистрали, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.10.2025
Задержание в Амурской области гражданина РФ, который передавал сведения о движении военной техники
Силовики задержали в Амурской области агента Киева, который передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО. Возбуждено дело о госизмене, сообщили в ФСБ.
ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники
