ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники - РИА Новости, 22.10.2025
09:50 22.10.2025 (обновлено: 10:46 22.10.2025)
ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники
В Амурской области задержали украинского агента, подозреваемого в передаче данных о движении военной техники по Транссибирской магистрали, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.10.2025
происшествия
россия
амурская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
россия
амурская область
украина
Задержание в Амурской области гражданина РФ, который передавал сведения о движении военной техники
Силовики задержали в Амурской области агента Киева, который передавал сведения о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали в зону СВО. Возбуждено дело о госизмене, сообщили в ФСБ.
Происшествия, Россия, Амурская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники

В Приамурье мужчину задержали за передачу данных о движении техники по Транссибу

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Амурской области задержали украинского агента, подозреваемого в передаче данных о движении военной техники по Транссибирской магистрали, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.
20 октября, 10:37
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
20 октября, 10:37
По данным ФСБ, мужчину через Telegram завербовал представитель террористической организации, подконтрольной ГУР МО. Он перечислял деньги на ее счета, а также передавал информацию о движении эшелонов с военной техникой по Транссибу в зону СВО.
Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, финансировании и участии в деятельности экстремистской организации. Его заключили под стражу. Следственные действия продолжаются.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
