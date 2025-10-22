ФСБ задержала агента за передачу сведений о движении военной техники

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости . В Амурской области задержали украинского агента, подозреваемого в передаче данных о движении военной техники по Транссибирской магистрали, сообщили в ЦОС ФСБ.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, финансировании и участии в деятельности экстремистской организации. Его заключили под стражу. Следственные действия продолжаются.