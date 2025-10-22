Рейтинг@Mail.ru
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство - РИА Новости, 22.10.2025
20:50 22.10.2025 (обновлено: 21:00 22.10.2025)
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не разрешит самолету президента РФ Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
"Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролёт через своё воздушное пространство", - заявил латвийский МИД в комментарии агентству LETA.
В понедельник глава болгарского МИД Георг Георгиев заявил, что Болгария готова пропустить самолет российского президента через свое воздушное пространство для встречи с Трампом в Будапеште.
Ранее Трамп, говоря о возможности новой встречи с Путиным, заявил, что решение пока не было принято. Американский лидер добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую. Он пообещал в течение двух дней сообщить о следующих шагах своей администрации по возможной встрече с президентом России.
На минувшей неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой
14 октября, 14:45
 
