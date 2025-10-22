https://ria.ru/20251022/es-2049934373.html
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство - РИА Новости, 22.10.2025
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство
Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не разрешит самолету президента РФ Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию на... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T20:50:00+03:00
2025-10-22T20:50:00+03:00
2025-10-22T21:00:00+03:00
в мире
россия
венгрия
будапешт
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg
https://ria.ru/20251014/es-2048187813.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4a7ce04050add02a6224583807554f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, будапешт, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Латвия заявила, что не пустит самолет Путина в свое воздушное пространство
Латвия заявила, что не пропустит самолет с Путиным на саммит в Венгрию