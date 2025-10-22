Представитель правительства Венгрии раскритиковал обвинения Брюсселя

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Брюссель устраивает "охоту на ведьм" и обвиняет Венгрию в шпионаже с целью отомстить за организацию саммита РФ - США в Будапеште, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.