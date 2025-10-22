Рейтинг@Mail.ru
Представитель правительства Венгрии раскритиковал обвинения Брюсселя - РИА Новости, 22.10.2025
20:28 22.10.2025 (обновлено: 20:39 22.10.2025)
Представитель правительства Венгрии раскритиковал обвинения Брюсселя
Представитель правительства Венгрии раскритиковал обвинения Брюсселя
Брюссель устраивает "охоту на ведьм" и обвиняет Венгрию в шпионаже с целью отомстить за организацию саммита РФ - США в Будапеште, заявил представитель... РИА Новости, 22.10.2025
Представитель правительства Венгрии раскритиковал обвинения Брюсселя

Ковач: ЕС обвиняет Венгрию в шпионаже ради мести из-за саммита РФ — США

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Брюссель устраивает "охоту на ведьм" и обвиняет Венгрию в шпионаже с целью отомстить за организацию саммита РФ - США в Будапеште, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
Группа из 60 университетских профессоров во вторник обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием отставки венгерского еврокомиссара по охране здоровья и защите животных Оливера Вархейи, они сделали это на фоне начала расследования о якобы шпионаже венгерских спецслужб, хотя эти обвинения уже опровергли в Будапеште.
"Это возмутительно, что Брюссель устраивает очередную политическую охоту на ведьм под видом слушаний о "шпионаже". Вся эта фальсификация - не что иное, как месть иностранных разведок, левых депутатов Европарламента и журналистов-активистов. Их реальная цель? Наказать Венгрию за её стремление к миру и проведение мирного саммита США и России в Будапеште", - написал Ковач в соцсети Х.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Венгрия продолжает подготовку саммита России и США, заявил Сийярто
