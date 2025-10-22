Рейтинг@Mail.ru
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 22.10.2025 (обновлено: 11:12 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/ege-2049739051.html
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений - РИА Новости, 22.10.2025
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:30:00+03:00
2025-10-22T11:12:00+03:00
общество
россия
владимир путин
анатолий торкунов
мгимо
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_0:82:3073:1811_1920x0_80_0_0_6d3aa35f0b4fcb588ad3607702cd7372.jpg
https://ria.ru/20251021/ege-2049621620.html
https://ria.ru/20251018/minobrnauki-2049037752.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_06b58e849b44cdf5484aafd96f0bef65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, анатолий торкунов, мгимо, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Анатолий Торкунов, МГИМО, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

Минобрнауки хочет включить ЕГЭ по истории в список экзаменов на гумнаправлениях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече Владимира Путина с авторами учебников предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Президент поддержал его идею.

Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Вчера, 16:11
Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.
Речь идет о таких направлениях подготовки, как:
  • Социология;
  • Юриспруденция;
  • Конфликтология;
  • Таможенное дело;
  • Публичная политика и социальные науки;
  • Реклама и связи с общественностью;
  • Сервис и так далее.
По закону вузы должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательные экзамены по истории могут появиться только в приемную кампанию 2027-го.
Нововведения, как ожидается, будут действовать до 1 сентября 2029 года.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Минобрнауки выработает рекомендации по внедрению инструментов ИИ
18 октября, 05:36
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАнатолий ТоркуновМГИМОЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала