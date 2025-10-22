https://ria.ru/20251022/ege-2049739051.html
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений - РИА Новости, 22.10.2025
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T03:30:00+03:00
2025-10-22T03:30:00+03:00
2025-10-22T11:12:00+03:00
россия
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений
Минобрнауки хочет включить ЕГЭ по истории в список экзаменов на гумнаправлениях
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект.
Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече Владимира Путина с авторами учебников предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Президент поддержал его идею.
Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.
Речь идет о таких направлениях подготовки, как:
- Социология;
- Юриспруденция;
- Конфликтология;
- Таможенное дело;
- Публичная политика и социальные науки;
- Реклама и связи с общественностью;
- Сервис и так далее.
По закону вузы должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательные экзамены по истории могут появиться только в приемную кампанию 2027-го.
Нововведения, как ожидается, будут действовать до 1 сентября 2029 года.