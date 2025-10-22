ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече Владимира Путина с авторами учебников предложил главе государства сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Президент поддержал его идею.

Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.

Речь идет о таких направлениях подготовки, как:

Социология;

Юриспруденция;

Юриспруденция; Конфликтология;

Конфликтология; Таможенное дело;

Таможенное дело; Публичная политика и социальные науки;

Публичная политика и социальные науки; Реклама и связи с общественностью;

Реклама и связи с общественностью; Сервис и так далее.

По закону вузы должны определиться с выбором вступительных испытаний до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательные экзамены по истории могут появиться только в приемную кампанию 2027-го.