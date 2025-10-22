https://ria.ru/20251022/dtp-2049854076.html
В центре Петербурга столкнулись восемь автомобилей
В центре Петербурга столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 22.10.2025
В центре Петербурга столкнулись восемь автомобилей
Авария с участием восьми автомобилей произошла в среду в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщила... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T15:03:00+03:00
2025-10-22T15:03:00+03:00
2025-10-22T15:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049862173_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2036df5f7d9eb5e29d217cf4d294cc27.jpg
https://ria.ru/20251021/dtp-2049687220.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049862173_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70b934182c8d0ed5ca0537b3e6930bee.jpg
Массовое ДТП в Петербурге
Массовое ДТП – с участием 8 автомобилей – произошло в Петербурге, пострадала женщина, сообщили в полиции. Пугающее видео, на котором сразу несколько машин врезаются в другую, публикуют в соцсетях.
2025-10-22T15:03
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), audi a8
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Audi A8
В центре Петербурга столкнулись восемь автомобилей
В центре Петербурга произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Авария с участием восьми автомобилей произошла в среду в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадал, по предварительным данным, один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"Сегодня около 14.05 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, находившаяся в одном из автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора, отметил главк.