В центре Петербурга столкнулись восемь автомобилей

"Сегодня около 14.05 произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. По предварительным данным, в ДТП пострадала женщина, находившаяся в одном из автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.