ПВО уничтожила 33 украинских дрона за ночь
ПВО уничтожила 33 украинских дрона за ночь - РИА Новости, 22.10.2025
ПВО уничтожила 33 украинских дрона за ночь
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:15:00+03:00
2025-10-22T08:15:00+03:00
2025-10-22T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
ленинградская область
брянская область
азовское море
ленинградская область
ПВО уничтожила 33 украинских дрона за ночь
