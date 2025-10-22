Рейтинг@Mail.ru
На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 22.10.2025
На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы
На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы - РИА Новости, 22.10.2025
На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы
Взрывы прозвучали ночью на гидроэлектростанции в Днепродзержинске в Днепропетровской области на Украине, на объекте хранились системы ПВО и располагался личный состав...
специальная военная операция на украине
днепродзержинск
днепропетровская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
днепродзержинск
днепропетровская область
украина
днепродзержинск, днепропетровская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепродзержинск, Днепропетровская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы

Лебедев сообщил о взрывах на ГЭС в Днепродзержинске

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали ночью на гидроэлектростанции в Днепродзержинске в Днепропетровской области на Украине, на объекте хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сегодня в Днепродзержинске было громко. По состоянию на утро имеется жирный столб дыма над гидроэлектростанцией. Слышна вторичная детонация. Свет есть и не отключался. Дело в том, что плотина перекрыта с 22-го года. Там имеются позиции ПВО и находятся "воины света", - передает Лебедев слова жителей Днепродзержинска.
По словам жителей Днепропетровской области, произошли множественные удары по промышленным и логистическим узлам в Каменском, Павлограде. В результате взрывов произошли локальные пожары и перебои с электроэнергией.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске
9 апреля, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепродзержинскДнепропетровская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
