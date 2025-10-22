На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы

ДОНЕЦК, 22 окт – РИА Новости. Взрывы прозвучали ночью на гидроэлектростанции в Днепродзержинске в Днепропетровской области на Украине, на объекте хранились системы ПВО и располагался личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.