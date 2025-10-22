https://ria.ru/20251022/dneprodzerzhinsk-2049769674.html
На Днепродзержинской ГЭС прогремели взрывы
Взрывы прозвучали ночью на гидроэлектростанции в Днепродзержинске в Днепропетровской области на Украине, на объекте хранились системы ПВО и располагался личный... РИА Новости, 22.10.2025
Лебедев сообщил о взрывах на ГЭС в Днепродзержинске