https://ria.ru/20251022/bpla-2049936477.html
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.10.2025
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников
Над российскими регионами за четыре часа сбили девять беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T21:05:00+03:00
2025-10-22T21:05:00+03:00
2025-10-22T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика дагестан
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20251022/sobytiya-2049884292.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
республика дагестан
брянская область
россия
курская область
черное море
республика крым
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика дагестан, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, курская область, черное море, республика крым, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Дагестан, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Курская область, Черное море, Республика Крым, Тульская область
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников
Средства ПВО за день сбили 43 дрона ВСУ над российскими регионами