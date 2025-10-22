Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников

"В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

В их числе:

три — в небе над Брянской областью.

В течение дня министерство уже отчитывалось о сбитии воздушных целей. Так, военные ликвидировали:

восемь — над Республикой Дагестан;

четыре — в небе над Белгородской областью;
по три — над территорией Курской области и акваторией Черного моря;

два — над Крымом;
один — над территорией Тульской области.

Таким образом, всего с начала дня российские силы противовоздушной обороны уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата.