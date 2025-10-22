Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 22.10.2025 (обновлено: 21:45 22.10.2025)
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников
Над российскими регионами за четыре часа сбили девять беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.10.2025
Над российскими регионами за день сбили более 40 украинских беспилотников

Средства ПВО за день сбили 43 дрона ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Над российскими регионами за четыре часа сбили девять беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны.
"В период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.
В их числе:
В течение дня министерство уже отчитывалось о сбитии воздушных целей. Так, военные ликвидировали:
Таким образом, всего с начала дня российские силы противовоздушной обороны уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
