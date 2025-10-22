Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 22.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 22.10.2025
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА отменена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА

Город Выборг
Город Выборг - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Город Выборг. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Опасность была объявлена в 5.12 мск, она длилась около двух часов.
"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области", - написал губернатор в Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
