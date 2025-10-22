https://ria.ru/20251022/bespilotniki-2049752717.html
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность БПЛА отменена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
На территории Ленинградской области отменили опасность атаки БПЛА