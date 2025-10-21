В Женеве проходит встреча спикеров парламента Азербайджана и Армении

БАКУ, 21 окт – РИА Новости. В Женеве проходит встреча между спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой и ее армянским коллегой Аленом Симоняном, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа азербайджанского государства.
"Началась встреча между председателем Милли Меджлиса (парламента - ред.) Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Встреча проходит в Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза", - говорится в сообщении.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
