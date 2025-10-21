МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У политического хуторянина Владимира Зеленского слишком завышена самооценка, он продолжает выторговывать своё участие во встрече лидеров России и США в Будапеште, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Владимира Зеленского в саммите между РФ и США в Будапеште.
"Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать своё участие во встрече в Будапеште.. Киевский голова бесстыдно формулирует свои условия для встречи "втроём", ставя в зависимость от этого само проведение переговоров президентов России и США в венгерской столице", - отметил Карасин.
По мнению сенатора, "не иначе, как у политического хуторянина слишком завышена самооценка".
"Сложно приходится его кураторам - (канцлеру ФРГ Фридриху - ред.) Мерцу и (премьеру Великобритании Киру - ред.) Стармеру", - заключил политик.