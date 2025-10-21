Рейтинг@Mail.ru
У Зеленского "поехала крыша", считает Карасин
13:05 21.10.2025
У Зеленского "поехала крыша", считает Карасин
У политического хуторянина Владимира Зеленского слишком завышена самооценка, он продолжает выторговывать своё участие во встрече лидеров России и США в... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
сша
будапешт
владимир зеленский
григорий карасин
владимир путин
совет федерации рф
россия
сша
будапешт
в мире, россия, сша, будапешт, владимир зеленский, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. У политического хуторянина Владимира Зеленского слишком завышена самооценка, он продолжает выторговывать своё участие во встрече лидеров России и США в Будапеште, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Пока нет никакой детализации готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность участия Владимира Зеленского в саммите между РФ и США в Будапеште.
"Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать своё участие во встрече в Будапеште.. Киевский голова бесстыдно формулирует свои условия для встречи "втроём", ставя в зависимость от этого само проведение переговоров президентов России и США в венгерской столице", - отметил Карасин.
По мнению сенатора, "не иначе, как у политического хуторянина слишком завышена самооценка".
"Сложно приходится его кураторам - (канцлеру ФРГ Фридриху - ред.) Мерцу и (премьеру Великобритании Киру - ред.) Стармеру", - заключил политик.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп выразил разочарование на встрече с Зеленским, пишет WSJ
В миреРоссияСШАБудапештВладимир ЗеленскийГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
