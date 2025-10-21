Рейтинг@Mail.ru
Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политиков, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/zapad-2049547271.html
Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политиков, заявил Нарышкин
Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политиков, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.10.2025
Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политиков, заявил Нарышкин
Западные разведки все чаще идут на ликвидацию неугодных политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:39:00+03:00
2025-10-21T11:39:00+03:00
в мире
россия
самарканд
узбекистан
сергей нарышкин
роберт фицо
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583157637_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_b755600e42bb7671284412f0b4e4f48b.jpg
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049533715.html
https://ria.ru/20251021/vstrecha-2049534985.html
россия
самарканд
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583157637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d312df055fb545795d41fc689b7a167a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, самарканд, узбекистан, сергей нарышкин, роберт фицо, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, хезболла
В мире, Россия, Самарканд, Узбекистан, Сергей Нарышкин, Роберт Фицо, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Хезболла
Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политиков, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политических фигур

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Западные разведки все чаще идут на ликвидацию неугодных политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения "неугодных" политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран", - сказал Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Вчера, 10:29
По словам Нарышкина, ярким примером стала проведенная в сентябре 2024 года Израилем против "Хезболлы" операция по одновременному подрыву тысяч карманных пейджеров в Ливане и Сирии.
"В июне текущего года в ходе операции (израильской армии - ред.) ЦАХАЛ "Восстающий лев" было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции и устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков. В западном разведсообществе оба нападения получили положительную оценку как проведенные на высокопрофессиональном уровне", - добавил директор СВР.
Более того, ведущие европейские спецслужбы переносят опыт политических убийств и террористических акций в Евроатлантику, отметил Нарышкин.
"В мае 2024 года за отказ поступиться национальными интересами в угоду глобалистам чуть не поплатился жизнью премьер-министр Словакии Роберт Фицо", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа
Вчера, 10:32
 
В миреРоссияСамаркандУзбекистанСергей НарышкинРоберт ФицоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала