Запад все чаще идет на ликвидацию неугодных политиков, заявил Нарышкин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Западные разведки все чаще идут на ликвидацию неугодных политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения "неугодных" политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран", - сказал Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
"В июне текущего года в ходе операции (израильской армии - ред.) ЦАХАЛ "Восстающий лев" было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции и устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков. В западном разведсообществе оба нападения получили положительную оценку как проведенные на высокопрофессиональном уровне", - добавил директор СВР.
Более того, ведущие европейские спецслужбы переносят опыт политических убийств и террористических акций в Евроатлантику, отметил Нарышкин.
"В мае 2024 года за отказ поступиться национальными интересами в угоду глобалистам чуть не поплатился жизнью премьер-министр Словакии Роберт Фицо", - сказал он.