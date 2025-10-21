Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

О возможных контактах дипломатов стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Агентство Reuters сообщало, что встреча российского министра и госсекретаря США может состояться уже на этой неделе, но, по информации телеканала CNN, ее пока отложили. Как утверждают источники, это связано с тем, что у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.