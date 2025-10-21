Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
11:43 21.10.2025 (обновлено: 15:25 21.10.2025)
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о якобы переносе встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио инфобалаганом, устроенным западными СМИ.

О возможных контактах дипломатов стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Агентство Reuters сообщало, что встреча российского министра и госсекретаря США может состояться уже на этой неделе, но, по информации телеканала CNN, ее пока отложили. Как утверждают источники, это связано с тем, что у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.

Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Вчера, 10:33
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Вчера, 10:33
"Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", — добавила она.

Переговоры Путина и Трампа

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам глава Белого дома объявил о планах провести встречу с коллегой в Будапеште.
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера 16 октября.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ожидает от саммита возможности продвинуться в вопросе украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.
Лавров и Рубио накануне также провели телефонный разговор и обсудили договоренности, достигнутые Путиным и Трампом.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
В мире Россия США Мария Захарова Сергей Лавров Марко Рубио Будапешт Венгрия
 
 
Заголовок открываемого материала