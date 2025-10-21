Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о якобы переносе встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио инфобалаганом, устроенным западными СМИ.
О возможных контактах дипломатов стало известно после телефонного разговора Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Агентство Reuters сообщало, что встреча российского министра и госсекретаря США может состояться уже на этой неделе, но, по информации телеканала CNN, ее пока отложили. Как утверждают источники, это связано с тем, что у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.
"Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", — добавила она.
Переговоры Путина и Трампа
Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера 16 октября.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ожидает от саммита возможности продвинуться в вопросе украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55