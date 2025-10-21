Рейтинг@Mail.ru
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
11:19 21.10.2025
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио
2025-10-21T11:19:00+03:00
2025-10-21T11:19:00+03:00
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио

Захарова назвала инфобалаганом сообщения о встрече Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Западные СМИ устроили "инфобалаган" с публикацией противоположных заявлений, полученных от неких анонимных источников, насчет встречи главы МИД РФ Сергея Лавров и госсекретаря Марко Рубио, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.
"Эту ситуацию можно описать только одной фразой: "Утечка CNN опровергла слух Reuters". Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане", - приводит РБК комментарий Захаровой.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков"
Вчера, 10:14
 
