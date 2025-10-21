В здании законодательного собрания Петербурга произошло задымление

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Задымление, причиной которого стал загоревшийся в шахте лифта брезент, произошло во вторник в здании законодательного собрания Санкт-Петербурга на Исаакиевской площади в историческом центре города, сообщило городское управление МЧС РФ.