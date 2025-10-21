https://ria.ru/20251021/zadymlenie-2049590353.html
В здании законодательного собрания Петербурга произошло задымление
Задымление, причиной которого стал загоревшийся в шахте лифта брезент, произошло во вторник в здании законодательного собрания Санкт-Петербурга на Исаакиевской... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:38:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
россия
2025
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В шахте лифта в здании законодательного собрания Петербурга загорелся брезент