В здании законодательного собрания Петербурга произошло задымление - РИА Новости, 21.10.2025
14:38 21.10.2025
В здании законодательного собрания Петербурга произошло задымление
В здании законодательного собрания Петербурга произошло задымление
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Задымление, причиной которого стал загоревшийся в шахте лифта брезент, произошло во вторник в здании законодательного собрания Санкт-Петербурга на Исаакиевской площади в историческом центре города, сообщило городское управление МЧС РФ.
"Пожарно-спасательные подразделения выезжали для проверки информации о задымлении в административном здании по адресу: Исаакиевская площадь дом 6. В шахте лифта произошло незначительное возгорание брезента, ликвидировано до прибытия спасателей", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что проводилась эвакуация, пострадавших нет.
