В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей
14:46 21.10.2025
В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей
Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а... РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
москва
тюменская область
санкт-петербург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
РИА Новости
Новости
происшествия, москва, тюменская область, санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей

В Москве МВД раскрыло схему с обналичиванием и транзитом 540 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход - 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Москве. По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата", - написала она в Telegram-канале.
Кадр видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
Вчера, 09:51
Отмечается, что подельники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Как рассказала Волк, они использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности такая деятельность не велась.
"За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - добавила Волк.
По ее словам, в результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, данные о юрлицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будут переданы в налоговые органы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве задержали трех мужчин, напавших на полицейского
14 октября, 19:57
 
ПроисшествияМоскваТюменская областьСанкт-ПетербургИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
