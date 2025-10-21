https://ria.ru/20251021/zaderzhanie-2049591475.html
В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей
происшествия
москва
тюменская область
санкт-петербург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
тюменская область
санкт-петербург
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход - 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России
по Москве
. По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата", - написала она в Telegram
-канале.
Отмечается, что подельники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Как рассказала Волк
, они использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности такая деятельность не велась.
"За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - добавила Волк.
По ее словам, в результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в Тюменской области
и одного – в Санкт-Петербурге
.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, данные о юрлицах, которые предоставляли средства для обналичивания, будут переданы в налоговые органы.