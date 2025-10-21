В Москве задержали обнальщиков, заработавших 540 миллионов рублей

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Силовики выявили членов преступной группы, занимавшейся обналичиванием и транзитом денег, нелегальный оборот мог превысить три миллиарда рублей, а предварительный доход - 540 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве . По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата", - написала она в Telegram -канале.

Отмечается, что подельники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих организаций. Как рассказала Волк , они использовали реквизиты и банковские счета более 30 фиктивных компаний, куда перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности такая деятельность не велась.

"За каждую такую транзакцию участники получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы перевода. Предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 миллионов рублей, а нелегальный оборот превышает три миллиарда рублей", - добавила Волк.

По ее словам, в результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге