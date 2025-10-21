Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс

"В 10.50 по местному времени (01.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 81 километр на юго-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении ученых.

На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".