Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс - РИА Новости, 21.10.2025
04:14 21.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс - РИА Новости, 21.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту в 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:14:00+03:00
2025-10-21T04:14:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://ria.ru/20251017/kamchatka-2048770991.html
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
камчатка
камчатский край
россия
происшествия, камчатка, камчатский край, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на 2,4 километра

© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенинникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кроноцкий государственный заповедник
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту в 2,4 километра над уровнем моря, сообщила группа реагирования на вулканические извержения Камчатки (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН в Telegram-канале.
ГУ МЧС России по Камчатскому краю во вторник объявило, что у берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,1, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. По данным министерства, за этот срок на вулкане Крашенинникова произошли два пепловых выброса, в обоих случаях пеплопадов в населенных пунктах не было.
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Ученые оценили опасность вулкана Ключевской на Камчатке как высокую
17 октября, 07:54
"В 10.50 по местному времени (01.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 81 километр на юго-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении ученых.
Для вулкана установлен оранжевый авиационный цветовой код, что свидетельствует о повышенной опасности для местных авиаперевозок.
Вулкан Крашенинникова расположен в Восточном вулканическом поясе Камчатки примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера и в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
