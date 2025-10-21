Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Удар нанесен по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде Днепропетровской области, участвующей в сборке ракет "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее во вторник координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости со ссылкой на местных жителей, что в Павлограде и Павлоградском районе были уничтожены производственные площади, в том числе подземные цеха, где производятся ракеты, а также объекты накопления топлива для ВСУ.
"Согласно полученной оперативной и подтвержденной на местах информации, нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру "Южмаша". На нем производились комплектующие для ракет "Нептун" и "Гром-2", - сказал Рогов.
По его словам, уничтожено три корпуса завода.
"Цикл производства ракет на базе "Южмаша" нарушен", - сказал Рогов.