Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049663041.html
Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области
Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.10.2025
Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области
Удар нанесен по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде Днепропетровской области, участвующей в сборке... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:44:00+03:00
2025-10-21T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
россия
владимир рогов
сергей лебедев
вооруженные силы украины
южмаш
павлоград, днепропетровская область, россия, владимир рогов, сергей лебедев, вооруженные силы украины, южмаш, в мире
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Владимир Рогов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Южмаш, В мире
Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

Рогов: ВС России нанесли удар по производству ракет «Нептун» и «Гром-2»

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / 'Zbroya ta Bezpeka' military fairКрылатая ракета "Нептун" на военной выставке в Киеве
Крылатая ракета Нептун на военной выставке в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / 'Zbroya ta Bezpeka' military fair
Крылатая ракета "Нептун" на военной выставке в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Удар нанесен по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде Днепропетровской области, участвующей в сборке ракет "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее во вторник координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал РИА Новости со ссылкой на местных жителей, что в Павлограде и Павлоградском районе были уничтожены производственные площади, в том числе подземные цеха, где производятся ракеты, а также объекты накопления топлива для ВСУ.
"Согласно полученной оперативной и подтвержденной на местах информации, нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру "Южмаша". На нем производились комплектующие для ракет "Нептун" и "Гром-2", - сказал Рогов.
По его словам, уничтожено три корпуса завода.
"Цикл производства ракет на базе "Южмаша" нарушен", - сказал Рогов.
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградДнепропетровская областьРоссияВладимир РоговСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныЮжмаш
 
 
