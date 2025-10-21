Рогов сообщил об ударе по заводу ВСУ в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Удар нанесен по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде Днепропетровской области, участвующей в сборке ракет "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.