Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ

ВОРОНОВО (ЛНР), 21 окт - РИА Новости. Еще в четырех домах поселка Вороново в Луганской Народной Республике могут находиться тела мирных жителей, ставших жертвами ВСУ, рассказал РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
Ранее команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти по заявке местных жителей обнаружили в поселке Вороново под Северодонецком останки женщины, которую, предположительно, застрелили ВСУ и подожгли ее дом. По словам родственницы погибшей женщины, украинские солдаты при отступлении настаивали на выезде всех жителей поселка на подконтрольную Киеву территорию, но женщина отказалась уезжать. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
"В поселке Вороново в 2022 году шли ожесточенные бои, известно, что при отступлении ВСУ здесь сгорели дома людей, которые отказались выезжать. В одном доме мы уже нашли останки женщины и гильзу, вероятно, она была застрелена. Сейчас ведутся работы в окрестных домах, по информации местного населения в течение одних суток огнем противника было уничтожено пять домов, дом, в котором мы уже нашли останки, вошел в эту пятерку. Жители этих домов пропали после обстрела, соответственно, мы понимаем, что тела скорее всего в этих домах. Поэтому обследуем дома", - рассказал Стяжкин.
Он уточнил, что в поисках тел погибших помогают специалисты-кинологи. По словам руководителя аппарата, команду поддерживают и просто неравнодушные граждане с разных регионов России.
"Приехали из Тутаевского района Ярославской области, прибыли в очередной раз, чтобы оказать помощь ребятам, осуществляющим поиски. Мы уже не первый раз прибываем, помогаем различным поисковым отрядам и в дальнейшем будем помогать, чтобы облегчить и обезопасить их деятельность", - рассказал РИА Новости предприниматель Денис Волгин, прибывший в Донбасс.
Депутат и активист Михаил Смирнов из Петербурга рассказал РИА Новости, что жители региона активно интересуются темой поисков жертв украинской агрессии.
"Мы часто приезжаем (в зону СВО – ред.), были и в Курской области Суджанском районе, и Белгородской области, и в Мариуполе. Обычно это гуманитарная помощь как мирному населению, так и военным. Вроде бы кажется, что далеко (Санкт-Петербург – ред.) от зоны спецоперации, но люди сердцем все чувствуют и поддерживают", - рассказал Смирнов.
Ранее команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка.