Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ

"В поселке Вороново в 2022 году шли ожесточенные бои, известно, что при отступлении ВСУ здесь сгорели дома людей, которые отказались выезжать. В одном доме мы уже нашли останки женщины и гильзу, вероятно, она была застрелена. Сейчас ведутся работы в окрестных домах, по информации местного населения в течение одних суток огнем противника было уничтожено пять домов, дом, в котором мы уже нашли останки, вошел в эту пятерку. Жители этих домов пропали после обстрела, соответственно, мы понимаем, что тела скорее всего в этих домах. Поэтому обследуем дома", - рассказал Стяжкин.