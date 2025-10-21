Рейтинг@Mail.ru
Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/vsu-2049605933.html
Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ
Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ
Еще в четырех домах поселка Вороново в Луганской Народной Республике могут находиться тела мирных жителей, ставших жертвами ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:28:00+03:00
2025-10-21T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048375967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66322ff2124df271858a4efc088debc4.jpg
https://ria.ru/20251021/vsu-2049590521.html
https://ria.ru/20251021/vsu-2049557001.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Следственные действия по делу об останках женщины, обнаруженных под Северодонецком
Останки женщины - предположительно, жертвы ВСУ - обнаружили в доме поселка Вороново под Северодонецком в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Пенсионерку, вероятно, застрелили, а ее дом подожгли, рассказали агентству в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.
2025-10-21T15:28
true
PT2M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048375967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ddf70768130b07f29f085ee09816530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Еще в четырех домах поселка Вороново в ЛНР могут находиться тела жертв ВСУ

Омбудсмен Стяжкин: еще в 4 домах поселка Вороново могут быть тела жертв ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНОВО (ЛНР), 21 окт - РИА Новости. Еще в четырех домах поселка Вороново в Луганской Народной Республике могут находиться тела мирных жителей, ставших жертвами ВСУ, рассказал РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
Ранее команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти по заявке местных жителей обнаружили в поселке Вороново под Северодонецком останки женщины, которую, предположительно, застрелили ВСУ и подожгли ее дом. По словам родственницы погибшей женщины, украинские солдаты при отступлении настаивали на выезде всех жителей поселка на подконтрольную Киеву территорию, но женщина отказалась уезжать. Работы ведутся при содействии Военной комендатуры ЛНР. Дело расследуется Главным следственным управлением СК России.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сальдо заявил о низком боевом духе в рядах ВСУ
Вчера, 14:39
"В поселке Вороново в 2022 году шли ожесточенные бои, известно, что при отступлении ВСУ здесь сгорели дома людей, которые отказались выезжать. В одном доме мы уже нашли останки женщины и гильзу, вероятно, она была застрелена. Сейчас ведутся работы в окрестных домах, по информации местного населения в течение одних суток огнем противника было уничтожено пять домов, дом, в котором мы уже нашли останки, вошел в эту пятерку. Жители этих домов пропали после обстрела, соответственно, мы понимаем, что тела скорее всего в этих домах. Поэтому обследуем дома", - рассказал Стяжкин.
Он уточнил, что в поисках тел погибших помогают специалисты-кинологи. По словам руководителя аппарата, команду поддерживают и просто неравнодушные граждане с разных регионов России.
"Приехали из Тутаевского района Ярославской области, прибыли в очередной раз, чтобы оказать помощь ребятам, осуществляющим поиски. Мы уже не первый раз прибываем, помогаем различным поисковым отрядам и в дальнейшем будем помогать, чтобы облегчить и обезопасить их деятельность", - рассказал РИА Новости предприниматель Денис Волгин, прибывший в Донбасс.
Депутат и активист Михаил Смирнов из Петербурга рассказал РИА Новости, что жители региона активно интересуются темой поисков жертв украинской агрессии.
"Мы часто приезжаем (в зону СВО – ред.), были и в Курской области Суджанском районе, и Белгородской области, и в Мариуполе. Обычно это гуманитарная помощь как мирному населению, так и военным. Вроде бы кажется, что далеко (Санкт-Петербург – ред.) от зоны спецоперации, но люди сердцем все чувствуют и поддерживают", - рассказал Смирнов.
Ранее команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действия "Севера"
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала