ВСУ заставляли жителей Приволья рыть траншеи, рассказал боец

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ заставляли мирных жителей населённого пункта Приволье в Днепропетровской области рыть опорные пункты и траншеи, а также использовали их как прикрытие при отходе, рассказал командир отделения российской группировки войск "Восток" с позывным "Фаер".
Об освобождении Приволья Минобороны РФ сообщило 17 октября.
"Используют их (мирного населения - ред.) труд как рабский. То есть при создании укрепрайонов, опорников, траншей, окопов, этим всем занималось в населённом пункте мирное население", - сказал "Фаер" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кроме того, ВСУ использовали мирное население как прикрытие, из-за чего бойцам ВС РФ пришлось менять тактику, добавил он. Командир отделения уточнил, что тем мирным жителям, которые нуждались в эвакуации, российские военнослужащие помогли.
Также, по словам "Фаера", из колодцев в оставляемых ВСУ населённых пунктах нельзя пить. ВСУ либо отравляют их различными веществами, либо скидывают туда трупы замученных мирных жителей.
Штурмовик с позывным "Катана", чья группа заходила в населённый пункт со стороны лесополосы, рассказал, что во время штурма были уничтожены бронированные машины ВСУ "Козак" и MaxxPro. Их российские военнослужащие уничтожили с помощью FPV-дронов, а при проверке обнаружили внутри автоматы, миномёты и противотанковые комплексы Javelin.
«
"Когда мы зашли в населённый пункт, скорее всего, враг думал, что мы находились в глубоком тылу, так как бои шли подальше от нас. Но мы прорвали оборону и потихоньку продвигались вперёд, когда продвинулись вперёд, получается, не ждали нас, праздно проводили время. Потому что спиртных напитков разбросано у них, ну и вещи там хаотично валялись", - рассказал "Катана".
По его словам, ВСУ побросали своих тяжелораненых сослуживцев. Российские бойцы оказали им медицинскую помощь.
Многие мирные жители Приволья, в основном пожилые люди, остались без еды и воды, продолжил он. Российских военнослужащих, которые хотели перекинуть им через забор провизию, ВСУ пытались уничтожить FPV-дроном, но им это не удалось, отметил "Катана".
Российским бойцам удалось пообщаться с группой военнослужащих ВСУ, которые сдались плен. По словам "Кота", они очень низко мотивированы и не знают, за что воюют. Украинские военкоматы "вытянули" их насильно из семей и отправили выполнять боевые задачи без какой-либо подготовки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18