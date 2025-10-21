Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заставляли жителей Приволья рыть траншеи, рассказал боец - РИА Новости, 21.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 21.10.2025
ВСУ заставляли жителей Приволья рыть траншеи, рассказал боец
ВСУ заставляли жителей Приволья рыть траншеи, рассказал боец
Боевики ВСУ заставляли мирных жителей населённого пункта Приволье в Днепропетровской области рыть опорные пункты и траншеи, а также использовали их как... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
польша
вооруженные силы украины
в мире
ВСУ заставляли жителей Приволья рыть траншеи, рассказал боец

ВСУ заставляли жителей Приволья рыть опорники и траншеи

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ заставляли мирных жителей населённого пункта Приволье в Днепропетровской области рыть опорные пункты и траншеи, а также использовали их как прикрытие при отходе, рассказал командир отделения российской группировки войск "Восток" с позывным "Фаер".
Об освобождении Приволья Минобороны РФ сообщило 17 октября.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ
04:36
"Используют их (мирного населения - ред.) труд как рабский. То есть при создании укрепрайонов, опорников, траншей, окопов, этим всем занималось в населённом пункте мирное население", - сказал "Фаер" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кроме того, ВСУ использовали мирное население как прикрытие, из-за чего бойцам ВС РФ пришлось менять тактику, добавил он. Командир отделения уточнил, что тем мирным жителям, которые нуждались в эвакуации, российские военнослужащие помогли.
Также, по словам "Фаера", из колодцев в оставляемых ВСУ населённых пунктах нельзя пить. ВСУ либо отравляют их различными веществами, либо скидывают туда трупы замученных мирных жителей.
Штурмовик с позывным "Катана", чья группа заходила в населённый пункт со стороны лесополосы, рассказал, что во время штурма были уничтожены бронированные машины ВСУ "Козак" и MaxxPro. Их российские военнослужащие уничтожили с помощью FPV-дронов, а при проверке обнаружили внутри автоматы, миномёты и противотанковые комплексы Javelin.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
00:44
«
"Когда мы зашли в населённый пункт, скорее всего, враг думал, что мы находились в глубоком тылу, так как бои шли подальше от нас. Но мы прорвали оборону и потихоньку продвигались вперёд, когда продвинулись вперёд, получается, не ждали нас, праздно проводили время. Потому что спиртных напитков разбросано у них, ну и вещи там хаотично валялись", - рассказал "Катана".
По его словам, ВСУ побросали своих тяжелораненых сослуживцев. Российские бойцы оказали им медицинскую помощь.
Многие мирные жители Приволья, в основном пожилые люди, остались без еды и воды, продолжил он. Российских военнослужащих, которые хотели перекинуть им через забор провизию, ВСУ пытались уничтожить FPV-дроном, но им это не удалось, отметил "Катана".
Заместитель командира штурмовой роты с позывным "Кот" рассказал, что во время освобождения Приволья были выявлены граждане Польши, Литвы и Колумбии, воюющие на стороне ВСУ.
Российским бойцам удалось пообщаться с группой военнослужащих ВСУ, которые сдались плен. По словам "Кота", они очень низко мотивированы и не знают, за что воюют. Украинские военкоматы "вытянули" их насильно из семей и отправили выполнять боевые задачи без какой-либо подготовки.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
