МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Боевики ВСУ заставляли мирных жителей населённого пункта Приволье в Днепропетровской области рыть опорные пункты и траншеи, а также использовали их как прикрытие при отходе, рассказал командир отделения российской группировки войск "Восток" с позывным "Фаер".

Об освобождении Приволья Минобороны РФ сообщило 17 октября.

"Используют их (мирного населения - ред.) труд как рабский. То есть при создании укрепрайонов, опорников, траншей, окопов, этим всем занималось в населённом пункте мирное население", - сказал "Фаер" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Кроме того, ВСУ использовали мирное население как прикрытие, из-за чего бойцам ВС РФ пришлось менять тактику, добавил он. Командир отделения уточнил, что тем мирным жителям, которые нуждались в эвакуации, российские военнослужащие помогли.

Также, по словам "Фаера", из колодцев в оставляемых ВСУ населённых пунктах нельзя пить. ВСУ либо отравляют их различными веществами, либо скидывают туда трупы замученных мирных жителей.

Штурмовик с позывным "Катана", чья группа заходила в населённый пункт со стороны лесополосы, рассказал, что во время штурма были уничтожены бронированные машины ВСУ "Козак" и MaxxPro. Их российские военнослужащие уничтожили с помощью FPV-дронов, а при проверке обнаружили внутри автоматы, миномёты и противотанковые комплексы Javelin.

« "Когда мы зашли в населённый пункт, скорее всего, враг думал, что мы находились в глубоком тылу, так как бои шли подальше от нас. Но мы прорвали оборону и потихоньку продвигались вперёд, когда продвинулись вперёд, получается, не ждали нас, праздно проводили время. Потому что спиртных напитков разбросано у них, ну и вещи там хаотично валялись", - рассказал "Катана".

По его словам, ВСУ побросали своих тяжелораненых сослуживцев. Российские бойцы оказали им медицинскую помощь.

Многие мирные жители Приволья, в основном пожилые люди, остались без еды и воды, продолжил он. Российских военнослужащих, которые хотели перекинуть им через забор провизию, ВСУ пытались уничтожить FPV-дроном, но им это не удалось, отметил "Катана".

Литвы и Заместитель командира штурмовой роты с позывным "Кот" рассказал, что во время освобождения Приволья были выявлены граждане Польши Колумбии , воюющие на стороне ВСУ.