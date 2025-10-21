Ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков своей встречи, заявил Песков

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная подготовка и время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".