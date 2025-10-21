Рейтинг@Mail.ru
Ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков своей встречи, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2025
12:48 21.10.2025
Ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков своей встречи, заявил Песков
Ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков своей встречи, заявил Песков
Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная... РИА Новости, 21.10.2025
Ни Путин, ни Трамп не называли точных сроков своей встречи, заявил Песков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ни президент России Владимир Путин, ни американский лидер Дональд Трамп не называли точных сроков своей встречи в Будапеште, для нее требуется серьёзная подготовка и время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков. Нужна подготовка, серьезная подготовка. Вы слышали заявление и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время", - сказал он журналистам на вопрос о том, состоится ли встреча российского и американского лидеров.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Как сообщил на прошлой неделе Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки вопросов по организации саммита РФ - США.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Западе сделали заявление о встрече Путина и Трампа
