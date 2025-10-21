Украинские военкомы угрожали оружием пытавшимся спасти мобилизованного

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Каменском Днепропетровской области угрожали оружием сотрудникам одного из местных предприятий, пытавшимся спасти насильно мобилизованного коллегу, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Конфликт между военкомами и гражданскими в Каменском Днепропетровской области. Конфликт начался из-за того, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) ворвались на территорию частного предприятия. Охрана предприятия вынудила их уйти, но работники преследовали военкомов за воротами, поскольку стало известно, что сотрудники ТЦК успели схватить кого-то из их коллег", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как отмечается, во время конфликта один из сотрудников военкомата "угрожал пистолетом, а другой брызнул из газового баллончика в глаза работнику предприятия, который снимал все на видео".
По данным издания, Днепропетровский областной военкомат по поводу этого инцидента ограничился лишь заявлением о том, что "проводится проверка".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.