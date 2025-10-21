https://ria.ru/20251021/ukraina-2049697246.html
Экс-глава "Укрэнерго" подтвердил проведение у него обысков
Экс-глава "Укрэнерго" подтвердил проведение у него обысков - РИА Новости, 21.10.2025
Экс-глава "Укрэнерго" подтвердил проведение у него обысков
Бывший руководитель энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил проведение у него обысков сотрудниками Государственного бюро расследований РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:04:00+03:00
2025-10-21T20:04:00+03:00
2025-10-21T20:04:00+03:00
в мире
украина
укрэнерго
верховная рада украины
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969568627_0:0:892:503_1920x0_80_0_0_41af2acd93bfb57a3ac27efc3ad26efc.jpg
https://ria.ru/20251020/kiev-2049326005.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969568627_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_bcd1bc49a0692e71a4b232973bf65478.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго, верховная рада украины, forbes
В мире, Украина, Укрэнерго, Верховная Рада Украины, Forbes
Экс-глава "Укрэнерго" подтвердил проведение у него обысков
Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий подтвердил проведение у него обысков
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Бывший руководитель энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подтвердил проведение у него обысков сотрудниками Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Ранее во вторник украинское издание "Экономическая правда" сообщало, что у экс-главы "Укрэнерго
" Кудрицкого проходят обыски.
"Никаких подозрений мне не было вручено, просто был обыск. Когда мое авто остановили полицейские для проверки документов и попросили показать "Резерв+" (приложение для учета военнообязанных на Украине
- ред.). Когда я разблокировал телефон, открыл "Резерв+" и показал его, у меня из рук просто забрали телефон и куда-то побежали. После этого подошли сотрудники ГБР, и телефон уже оказался у них в разблокированном виде. По моему мнению, целью следственных действий было именно получение доступа к телефону, чтобы почитать мессенджеры", — сказал Кудрицкий в интервью изданию "Экономическая правда".
По его словам, следственные действия проводились в два этапа. Первый обыск состоялся утром в его автомобиле без решения суда. Позднее состоялись следственные действия уже дома у Кудрицкого, но уже с постановлением суда.
Депутат Верховной рады
Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании "Укрэнерго". Украинская версия журнала Fo
rbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
Агентство УНИАН в июле прошлого года сообщало, что Высший антикоррупционный суд Украины постановил возбудить уголовное дело против Кудрицкого по подозрению во взяточничестве.