"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 21.10.2025 (обновлено: 14:54 21.10.2025)
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk - РИА Новости, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на сообщения о возможной передаче Украине ракет дальнего действия Tomahawk, поскольку их цель была не в... РИА Новости, 21.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk

Аналитик Риттер: Путин сдержанно отреагировал на сообщения о Tomahawk

Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на сообщения о возможной передаче Украине ракет дальнего действия Tomahawk, поскольку их цель была не в давлении на Москву, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер.
"История с "Томагавками" просто дымовая завеса. <…> И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. <…> Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что "Томагавк" — старая система, которую Россия может сбить. <…> Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам", — отметил эксперт.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ узнали, что будет, если США решат поставить Украине ракеты "Томагавк"
17 октября, 17:42
При этом он высказал уверенность, что Соединенные Штаты в действительности даже не планировали поставлять эти ракеты Киеву.
"Это был сигнал Украине и Европе об их коллективном бессилии. Потому что, если они возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, это значит, что надежды у них нет вообще", — подчеркнул Риттер.
В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Президенты обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
Стороны затронули и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.
Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
