Источник: Турция не сообщала о маршруте полета Путина в Венгрию

АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Дипломатический источник в Анкаре в разговоре с РИА Новости назвал фейком сообщения о том, что власти Турции якобы публиковали информацию о полете президента РФ Владимира Путина на предполагаемую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт через турецкую территорию.