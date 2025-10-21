Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не сообщала о маршруте полета Путина в Венгрию
14:27 21.10.2025
Источник: Турция не сообщала о маршруте полета Путина в Венгрию
Дипломатический источник в Анкаре в разговоре с РИА Новости назвал фейком сообщения о том, что власти Турции якобы публиковали информацию о полете президента РФ РИА Новости, 21.10.2025
Источник: Турция не сообщала о маршруте полета Путина в Венгрию

Турецкие власти не располагают информацией о маршрутах полета Путина в Будапешт

АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Дипломатический источник в Анкаре в разговоре с РИА Новости назвал фейком сообщения о том, что власти Турции якобы публиковали информацию о полете президента РФ Владимира Путина на предполагаемую встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт через турецкую территорию.
Ранее портал AirLive, отслеживающий авиаперелеты, предположил, что Путин может использовать воздушный коридор над Черным морем и территорией Турции для прибытия в столицу Венгрии, сославшись при этом на "турецкие власти".
"А почему МИД Турции должен публиковать маршрут президента РФ? Это фейк", — заявил РИА Новости дипломатический источник.
По его словам, Анкара не делилась со СМИ какой-либо информацией о маршрутах российского лидера.
"Зачем нам это делать? У нас такой информации нет", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что понимания о точной дате саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет, а работа по подготовке предстоит непростая.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
