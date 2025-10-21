Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению - РИА Новости, 21.10.2025
12:22 21.10.2025
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению - РИА Новости, 21.10.2025
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев объявил во вторник о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:22:00+03:00
2025-10-21T12:22:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
армения
азербайджан
в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана. Архивное фото
АСТАНА, 21 окт – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев объявил во вторник о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через Азербайджан.
Во вторник в Астане состоялась встреча Алиева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в формате один на один. После чего главы государств приняли участие на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан. Далее главы государств выступили с заявлением для прессы.
"Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению", - сказал Алиев в ходе своего выступления.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россия готова помочь Армении и Азербайджану в урегулировании
14 октября, 21:00
 
В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
