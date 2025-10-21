https://ria.ru/20251021/tramp-2049696592.html
Трамп рассчитывает на успешную встречу с Си Цзиньпином
Трамп рассчитывает на успешную встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп рассчитывает на успешную встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на успешную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, но она может и не состояться. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:02:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
Трамп рассчитывает на успешную встречу с Си Цзиньпином
Трамп рассчитывает на успех встречи с Си Цзиньпином, но она может не случиться