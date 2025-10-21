Трамп заявил, что хочет обсудить с Си Цзиньпином множество вопросов

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином широкий круг вопросов, и выразил надежду на успех переговоров, в том числе по торговым разногласиям между странами.