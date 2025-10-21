Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хочет обсудить с Си Цзиньпином множество вопросов - РИА Новости, 21.10.2025
19:49 21.10.2025
Трамп заявил, что хочет обсудить с Си Цзиньпином множество вопросов
Трамп заявил, что хочет обсудить с Си Цзиньпином множество вопросов
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином широкий круг вопросов, и выразил надежду на успех переговоров, в том... РИА Новости, 21.10.2025
2025
Трамп заявил, что хочет обсудить с Си Цзиньпином множество вопросов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином широкий круг вопросов, и выразил надежду на успех переговоров, в том числе по торговым разногласиям между странами.
"Я встречусь с председателем Си через две недели, поеду в Южную Корею. Мы собираемся обсудить множество вопросов. Они хотят поговорить о том, что сейчас платят 157% пошлины - чуть больше, чем ожидали. Думаю, переговоры пройдут успешно", - сказал Трамп.
В миреСШАКитайЮжная КореяДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
