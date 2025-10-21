Трамп хочет разыграть русскую карту против Китая

Встреча Владимира Путина и Дональда Трамп приближается, но не так быстро, как этого бы хотелось американскому президенту. Хотя сама договоренность о новом саммите была достигнута в ходе телефонного разговора, инициатором которого был российский президент, ускорить ее подготовку хочет хозяин Белого дома. И у него есть на то совершенно конкретные причины.

Сразу после состоявшегося в четверг разговора с Владимиром Путиным Трамп говорил, что может встретиться с ним через две недели, то есть до конца октября. Тогда же было сообщено, что саммиту будет предшествовать подготовка в формате встречи госсекретаря Рубио и главы МИД Лаврова, а их контакты начнутся немедленно. Понятно, что трамповские "две недели" очень часто являются просто фигурой речи, означая "в скором времени", и порой имеют свойство растягиваться на месяцы. Но в данном случае речь все-таки шла о действительно ускоренной подготовке к саммиту. Однако дальнейшие действия сторон не были похожи на спринтерский забег.

Лавров и Рубио поговорили по телефону только вчера, и это лишь отчасти можно объяснить тем, что в прошлую пятницу американцы были заняты переговорами с Зеленским. Встреча двух министров, судя по всему, назначена на четверг — и на ней как раз и должны быть достигнуты окончательные договоренности о дате будапештской встречи. К этому моменту пройдет неделя с момента разговора двух президентов — и, чтобы соблюсти трамповские "две недели", саммит должен быть запланирован на последнюю неделю октября, начинающуюся с 27-го числа. Но проблема в том, что на ней у Трампа свободны только первые два дня, а потом его ждут на другом конце Евразии.

Виктор Орбан, конечно же, способен принять гостей в Будапеште в любой момент, но тут уже возникает вопрос к работе спецслужб и протокола: захотят ли стороны — американская и особенно российская — устраивать такую гонку? Тем более что для нас важен еще и логистический вопрос — каким именно маршрутом президентский самолет будет лететь до Будапешта. Понятно, что при обоюдном желании Москвы и Вашингтона все можно организовать действительно в суперсжатые сроки, но есть важная причина того, почему Россия не заинтересована слишком уж торопиться.

Дело в том, что для нас нет никакой разницы между встречей в конце октября и первой декаде ноября, а вот для Трампа она есть, и существенная. Ведь уже 29-го октября он должен прибыть с визитом в Южную Корею. Визит, конечно, можно было бы и отменить — это вполне в духе Трампа, тем более что южнокорейцы привыкли терпеть американское высокомерие, но проблема в том, что уже 31 октября в южнокорейском Кенджу открывается ежегодный саммит АТЭС — Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его посетят Трамп и Си Цзиньпин, и на полях саммита состоится их первая за пять лет встреча. Она еще официально не подтверждена, более того, пару недель назад президент США даже говорил о том, что теперь — после введения Пекином новых правил экспортного контроля редкоземельных металлов и при угрозе резкого повышения американских пошлин на китайские товары — она, возможно, уже и не имеет смысла. Но потом он сдал назад: обе стороны хотят и нуждаются в этой встрече. Потому что экономическая война между двумя государствами набирает обороты — и не в интересах Вашингтона и Пекина довести эскалацию до необратимого уровня. Трамп заинтересован во встрече даже больше Си Цзиньпина — хотя, естественно, публично изображает обратное.

Таким образом, встреча двух лидеров состоится в любом случае, в самом крайнем, но маловероятном — "на ногах" в кулуарах саммита, как это уже бывало у Трампа с Путиным на международных саммитах в ходе первого срока Дональда. Но, скорее всего, американский и китайский лидеры проведут официальные переговоры — предсказать их итог невозможно, однако сам факт встречи будет воспринят положительно, да и шансы на некоторые договоренности о частичной деэскалации взаимных ограничений есть. Американо-китайские противоречия никуда не исчезнут и не будут принципиально разрешены, но конфронтация и развод могут перейти в более контролируемую стадию (временно, но на большее нельзя и рассчитывать).

Однако Трампу важно выйти на встречу с Си во всеоружии — поэтому он и хочет провести встречу с Путиным до свидания с китайским руководителем. Ведь если он приедет в Кенджу в статусе человека, остановившего конфликт на Украине, его корона будет видна даже из космоса. Понятно, что до реального урегулирования украинского конфликта еще далеко, — даже самые прорывные договоренности в Будапеште, вплоть до прекращения огня, не решат сути происходящего, то есть борьбы за Украину между Россией и Западом, но все это для Трампа вторично. Главное — он получит возможность продавать Си идею о том, что "Америка прекратила войну России с Украиной, а потом еще и помирится с Россией, так что не за горами поворот-возвращение русских к Западу". Председатель КНР на это, естественно, не купится — потому что отношения Путина с Си, как и России с Китаем, носят не просто доверительный, но и осознанно стратегический характер, однако Трамп все равно будет пробовать сыграть на этом. Ведь еще недавно в Штатах многие верили в способность провернуть "обратного Киссинджера", то есть предложить России примирение ради того, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Несмотря на всю утопичность подобных расчетов, Трамп тоже отчасти разделял их — и сейчас ему кажется, что подворачивается прекрасная возможность для осуществления этой комбинации.