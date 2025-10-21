https://ria.ru/20251021/svo-2049557898.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных - РИА Новости, 21.10.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:29:00+03:00
2025-10-21T12:29:00+03:00
2025-10-21T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049524789.html
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 310 военных в зоне действий "Востока"