Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.