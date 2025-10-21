Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 21.10.2025 (обновлено: 12:32 21.10.2025)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 310 украинских военных
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях,... РИА Новости, 21.10.2025
Российские военнослужающие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили до 310 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило во вторник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов, Егоровка, Новониколаевка, Даниловка, Алексеевка Днепропетровской области, Успеновка и Павловка Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.
Специальная военная операция на Украине Запорожская область Днепропетровская область Вооруженные силы Украины Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы РФ Спецоперация
 
 
